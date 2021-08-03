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Bakan Kurum: “Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma günü değildir" "Bugün buradaki olaylar üzerinden rant devşirme günü değildir. Bugün su olup yangının üzerine atma günüdür. Harç olup yeni yuva yapma günüdür"

İHA

Bakan Kurum: “Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma günü değildir" "Bugün buradaki olaylar üzerinden rant devşirme günü değildir. Bugün su olup yangının üzerine atma günüdür. Harç olup yeni yuva yapma günüdür"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’deki orman yangınlarına ilişkin, “Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma günü değildir. Bugün buradaki olaylar üzerinden rant devşirme günü değildir. Bugün su olup yangının üzerine atma günüdür. Harç olup yeni yuva yapma günüdür.“ dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece Mahallesi'nde orman yangınları nedeniyle incelemelerde bulundu, yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekipleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, yanan evlerin olduğu bölgede hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

“Bizim için 1 gün, 1 saat bile çok önemli”
Burada tüm eksiklerin hep birlikte giderileceğine vurgu yapan Kurum, şöyle konuştu:
“Hiçbir şüpheniz ve endişeniz olmasın. Biz tüm imkanlarımızla buradayız. Cumhurbaşkanımız tüm süreci yakından takip ediyor. Daha önce sellerde, taşkınlarda, depremlerde ne yaptıysak aynı anlayışla buradaki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bizim için bir gün, bir saat bile çok önemli. Bu anlayışla çalışıyoruz ve süreci yönetiyoruz. Arkadaşlarımız uyumadan, canlarını tehlikeye atarak mücadele ediyorlar etmeye de devam edecekler. İnşallah hızlı bir şekilde yaralarımızı saracağız. Olması gereken neyse tüm altyapısıyla, üstyapısıyla her şeyi hesap ediyoruz. İnşallah hep birlikte bu afetin de üstesinden geleceğiz.”

Evi yanan vatandaşa ziyaret
Daha sonra Kurum, Gebece Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Topaca’nın (85) yanan evine giderek, bir süre sohbet etti. Topaca, “85 yaşındayım hiçbir şeye ihtiyacım yoktu evimde yaşayıp gidiyordum. Ama şimdi evim yandı. Zaten dışarıda kalırsam kış bitmeden evim olmazsa beni bir daha bulamazsınız” dedi.
Bunun üzerine Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Eşyalarınızın, ölen hayvanlarınızın, araç gereçlerinizin, tarım arazilerinizin zarar gören her şeyinizi karşılamaya başladık. Evleri tamamen yanan veya yıkılan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı hesaplarına yatırılıyor. Bir kısmını yatırdık inşallah kalanlarını da en kısa sürede yatıracağız. Evleri de en hızlı şekilde yapacağız. Altında deposu olan, ahırı olan evleri en kısa sürede yapacağız. Senin evini de inşallah 34 ayda bitireceğiz. Gönlün rahat olsun. Sen merak etme senin evinden başlayacağız. Daha iyisini daha güzelini hep birlikte yapacağız. İnşallah yıl bitmeden, kıştan önce burayı yaparak evini sana teslim edeceğiz. Sen yeter ki üzülme” dedi. Bakan Kurum daha sonra Hocalı Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti.

“Vatandaşlarımız bizlere evlerine ne kadar kısa sürede kavuşabileceklerini soruyorlar”
Yangın çıktığı ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu aktaran Kurum, şunları kaydetti:
“Vatandaşımız tırmığıyla, itfaiyecimiz itfaiye aracıyla, ormancımız yine sahada bilfiil çalışıyor. AFAD’ımız, Kızılay’ımız, Jandarmamız, UMKE’miz tüm ekiplerimiz hep birlikte Antalya’mız için, tüm şehirlerimiz için mücadele ediyor, etmeye de devam edecek. Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma günü değildir. Bugün buradaki olaylar üzerinden rant devşirme günü değildir. Bugün su olup yangının üzerine atma günüdür. Harç olup yeni yuva yapma günüdür. İnşallah hep birlikte yangınla mücadelemizi vereceğiz. Bir taraftan hasar tespitlerimizi yapacağız. Bir yandan da vatandaşlarımızın yeni sıcak yuvalarına bir an önce kavuşmaları için gereken adımları atacağız. Biz bu birlik ve beraberlik sayesinde Türkiye’yiz. Bu ruh sayesinde güçlü Türkiye’yiz. Hiçbiriniz endişe etmeyin. En kısa zamanda yaralarımızı saracağız. Bizim için bırakın bir günü bir saat, bir dakika bile önemli. Bu anlayışla bu ruhla sahada bilfiil arkadaşlarımız çalışıyor. Çalışmaya da devam edecek. Mahalle mahalle, köy köy geziyoruz. Vatandaşlarımız bizlere evlerine ne kadar kısa sürede kavuşabileceklerini soruyorlar. Biz de vatandaşlarımızın tüm zararlarını karşılayana kadar, tüm evlerini yeniden yapana kadar burada olacağız. Çalışmaya da devam edeceğiz.”
Kurum’a incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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