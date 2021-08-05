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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (8)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (8)


RUS UÇAĞININ DENİZDEN SU ALIŞINI TURİSTLER İLGİYLE İZLEDİ
Manavgat'ta 9 gündür süren orman yangınında 6 yangın söndürme uçağı, hava kararıncaya kadar aralıksız sorti yapıyor. Yangın, Manavgat'ın dağlık alanlarında sürerken, sahil kısmında otellerde turistler de tatillerine devam ediyor. Manavgat sahiline gelen bir Rus yangın söndürme uçağı, tatilcilerin şaşkın bakışları arasında alçalıp, deposuna suyu doldurduktan sonra yine alevlerin olduğu bölgeye yöneldi. Tatilciler uçağın denizden su aldığı anları, cep telefonu ile görüntüledi.
ULAŞTIRMA BAKANI ALANYA'DA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde yanan bölgelerde incelemelerde bulundu. Yangının büyük zarar verdiği Bayır Mahallesi'ni ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgede hasar tespitlerine başlandığını aktaran Karaismailoğlu, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, vatandaşlara her konuda gereken desteğin sağlanacağını, yaraların sarılacağını söyledi.
ANTALYALI ECZACILARDAN ÜCRETSİZ İLAÇ YARDIMI
Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, yaşanan felaketin etkilerini azaltabilmek ve yangından etkilenen tüm canlıların yaralarının sarılması için ihtiyaç duyulan her türlü malzemeyi ücretsiz sevk ettiklerini açıkladı. Antalya'nın yangından zarar gören ilçeleri ve diğer illerde yangın felaketinin yaşandığı günlerde çeşitli yayın kuruluşlarında ve sosyal ağlarda yüksek fiyatlı yanık kremleri satıldığı haberlerinin kendilerini üzdüğünü ifade eden Mehmet Ertekin, "Başta tüm ülke eczacıları, Türk Eczacıları Birliği, Antalya Eczacı Odası ve tüm eczacı odaları, ülkemiz sınırlarındaki, kamu ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere tüm insanlarımızın yaşadıkları olumsuz koşulları hafifletebilmek adına, durumdan etkilenen tüm canlıların tedavisi ve yaralarının sarılması için ihtiyaç duyulan her türlü malzemeyi ücretsiz ilgili birimlere sevk ediyoruz, bizzat giderek ihtiyaç duyulan her türlü ilaç ve ihtiyaç maddelerini yerinde teslim ediyoruz" dedi.
'ELİMİZ TAŞIN ALTINDA'
Yangın felaketinde sorumluluk alıp elini taşın altına koymayı vatandaşlık görevi bilen, tedavi ürünlerini sağlayan eczacıların, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ilaç fiyatlarında artış yapıp halka satış yapmasının, meslek etiği ve ahlakına hem de insanlık adına mümkün olmadığını aktaran Ertekin, şöyle konuştu:
"Halkın en temel hakkı olan haber alma hakkını, gerçekliği tespit edilmemiş, doğruluğu mümkün olmayan bilgilerle servis edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. İlaçların fiyatlarının Sağlık Bakanlığı´nca belirlenmekte olduğunu ve bu çerçevede bakanlıkça herhangi bir fiyat artışının yapılmadığını ifade etmek isteriz. İkincisi, bu ürünlerin satış kanalları eczanelerdir. İnternette satılan ve gıda takviyesi gibi ürünler ise Tarım Bakanlığı´nca ruhsat almaktadır. Onlar da internette, bir artış söz konusu. Biz en başından beri bu ürünlerin hem fiyatının kontrol altında olması hem de denetiminin ve güvenirlilikleri açısından Sağlık Bakanlığı´nca ruhsatlandırılması gerektiğini ifade ettik, ediyoruz. Bu tarz ürünlerde fırsatçılar maalesef var."
Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Erol AKKIR
2021-08-05 15:36:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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