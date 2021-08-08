Sıcaklık 40 dereceyi buldu Antalya'da sahiller doldu taştı

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Antalya’da sıcak havayı fırsat bilenler sahile akın etti. 40 dereceye ulaşan sıcak hava sebebiyle Konyaaltı sahili adeta doldu taştı.

Antalya’nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili de yangınların gölgesinde eski yoğunluğunu kaybetmişti. Ünlü sahil yangınların kontrol altına alınmasının ardından yeniden normale döndü. Hava sıcaklığının 40 dereceye çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar ve turistler sahile akın etti. Hınca hınç dolan sahilde eğlenenler, Akdeniz’in sularında serinlendi. Bazıları ise sıcak kumsal üzerinde güneşlemeyi tercih etti.



"Orman yangınlarından ötürü üzüntülüyüz"

Arkadaşı ile sahile gelen Mustafa Akçay, “Bu sıcak havada bir kartal güneşlenmesi yaptık. Orman yangınlarından ötürü duamızı da yaptık. Havalar sıcak, bugün rüzgarlı. Tek duamız Manavgat’ta yangınların sönmesidir” dedi. Hollanda’dan tatil için Antalya’ya gelen Kürşat Kalın, “Hava güneşli. Serinlemeye çalışıyoruz. Dalgalı bir deniz var. Orman yangınlarından ötürü üzüntülüyüz” sözlerine yer verdi.

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