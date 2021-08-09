Kaş´ta orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı (2)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var



2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Yayla Çavdır Mahallesi´nde çıkan orman yangını, 2 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Saat 16.30 civarında çıkan yangına 3 uçak, bir helikopter ile havadan, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü´ne ve Antalya Büyükşehir Belediyesi´ne ait 7 arazöz, yangın söndürme ekipleri ve vatandaşlar tarafından karadan müdahale edildi. Vatandaşlar onlarca su tankeri ile yangının önünü kesti. Yangın alanında şu saatlerde bir helikopter ve kara ekipleri ile soğutma çalışması devam ediyor. Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2021-08-09 19:51:51



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