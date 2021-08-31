Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yayla Mahallesi, 2569 sokak ile 2570 sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2569 sokaktan Barbaros Bulvarı istikametine gitmekte olan Sefa Ö.’nün kullandığı 07 LU 652 plakalı otomobil, 2570 sokaktan Remzi Güven Caddesi’ne gitmekte olan Ramazan A.’ın kullandığı 07 ASH 117 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan kazanın şokunu atlatamayan otomobil sürücüsü, “Ben 2569 sokaktan geliyordum. Birden sağ camım patladı. Çok hızlı geldi. Sağ camımı, sol camımı patlattı. Kaldırdık abiyi yatırdık yere. Hemen ambulansı aradık. Ambulansta 2 dakika içinde geldi. Hemen apar topar gönderdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.