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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastane bahçesinin bankında erkek cesedi bulundu

İHA

Hastane bahçesinin bankında erkek cesedi bulundu

Antalya’da hastane bahçesindeki banka uzanmış halde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, çantasından ise sadece su şişesi ile maske olduğu görüldü.
Olay, saat 14.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede devriye görevi yapan güvenlik görevlileri, bankta hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahçeye gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın yapılan inceleme sonrası Ercan Oktay (45) olduğu belirlendi. Polis, Oktay’ın hemen başucundaki çantasında yaptığı aramada ise bir adet pet su şişesi ve maske olduğunu gördü.
Genelde hastane bahçesine gelip burada barındığı belirtilen Oktay’ın cenazesi, ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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