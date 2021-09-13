Döşemealtı’nda “Yaza Elveda Okula Merhaba” futbol şenliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Döşemealtı’nda “Yaza Elveda Okula Merhaba” futbol şenliği

İHA

Döşemealtı’nda “Yaza Elveda Okula Merhaba” futbol şenliği

Döşemealtı’nda okulların açılması nedeniyle “Yaza Elveda Okula Merhaba” futbol şenliği düzenlendi.
Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü futbol takımı ev sahipliğinde ilçede yaşayan 512 yaş gurubu çocukların katıldığı futbol şenliği sona erdi. 2 gün süren 153 sporcunun katıldığı şenlikte geleceğin futbolcularını aileleri de tribünlerden destekleyerek yalnız bırakmadı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, futbolculara Türk bayrağının yanı sıra katılım sertifikalarını dağıtırken, maçları tribünden izledi. Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sportif Direktörü Abdullah Tanyolaç, Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk’e bağlı nesiller yetiştirmek için gençleri sporla buluşturduklarını belirterek, “Başkanımız Turgay Genç amatör spora ve sporculara çok önem veriyor. Onun ilçe gençlerine verdiği değer bizleri çok daha güzel işler yapmamız için adeta ateşliyor. Spor yapan ruh ve beden sağlığı gelişmiş bireyler yetiştirmek en büyük hedefimiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AÜ Tıp Fakültesi’nde öğretim yılının ilk dersi başladı Rektör Özkan: “Şuan bu ilk dersi vermek beni yıllar öncesinde Tıp Fakültesine başladığım ilk güne götürdü”
YEREL HABERLER AÜ Tıp Fakültesi’nde öğretim yılının ilk dersi ...
Başkan Topaloğlu, Hentbol Kadınlar Süper Lig karşılaşmasını izledi
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu, Hentbol Kadınlar Süper Lig ...
Konyaaltı kreşlerinde yeni eğitim dönemi başladı
YEREL HABERLER Konyaaltı kreşlerinde yeni eğitim dönemi başladı
Kepez’de YKS kursuna katılan 150 öğrenci, üniversiteli oldu
YEREL HABERLER Kepez’de YKS kursuna katılan 150 öğrenci, ...
Antalya’da Ahilik kutlamalarında şet kuşanma töreni ilgiyle izlendi AESOB Başkanı Dere: "Ahilik teşkilatı milletimizin Anadolu’ya vurulan mührüdür"
YEREL HABERLER Antalya’da Ahilik kutlamalarında şet kuşanma töreni ...
ASAT’ın 3 pehlivanı Merkezefendi güreşlerinde kürsüye çıktı
YEREL HABERLER ASAT’ın 3 pehlivanı Merkezefendi güreşlerinde kürsüye ...
Vali Yazıcı ilk ters zilini çaldı “Kurallara uyarak okullarımızı bir daha öğrencisiz bırakmayacağız”
YEREL HABERLER Vali Yazıcı ilk ters zilini çaldı “Kurallara uyarak ...
Antalya’nın içme suyu kaynağında sualtı ve çevre temizliği yapılacak
YEREL HABERLER Antalya’nın içme suyu kaynağında sualtı ve çevre ...
Teknede 13 İranlı kaçak göçmen yakalandı (2)
YEREL HABERLER Teknede 13 İranlı kaçak göçmen yakalandı (2)
‘Düğün Hatırası’ Alanyalı tiyatro severlerle buluştu
YEREL HABERLER ‘Düğün Hatırası’ Alanyalı tiyatro severlerle buluştu
Antalya’da silahlı driftli maganda görüntüleri pes dedirtti Düğün sonrası dirft atan magandalar, apartmanların arasında tabanca ve pompalı tüfekle havaya defalarca ateş etti
YEREL HABERLER Antalya’da silahlı driftli maganda görüntüleri pes ...
AÜ Rektörlüğü'nden Konservatuvar binası için bağış açıklaması " Bu denli önemli bir bağışın kabul edilmemesi doğru olmadığı gibi akla ve mantığa da uygun değildir."
YEREL HABERLER AÜ Rektörlüğü'nden Konservatuvar binası için bağış ...
6 bin lira maaşla motokurye bulamıyorlar
YEREL HABERLER 6 bin lira maaşla motokurye bulamıyorlar
Teknede 13 İranlı kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Teknede 13 İranlı kaçak göçmen yakalandı
Altın Portakal'ın afişi hazır, jüri üyeleri de açıklandı
YEREL HABERLER Altın Portakal'ın afişi hazır, jüri üyeleri de ...
Şahika Ercümen'den iki altın madalya
YEREL HABERLER Şahika Ercümen'den iki altın madalya
Güvenlik görevlisini öldüren sanığa ömür boyu hapis istemi
YEREL HABERLER Güvenlik görevlisini öldüren sanığa ömür boyu hapis ...
8 yaşında mum ışığında öğrendiği dokumacılığı 47 yıldır bırakmıyor 47 yıldır ilmek atıp, kirkit vuruyor Ünü dünyaya yayılan Döşemealtı halısını, evinin köşesindeki tezgahta yaşatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER 8 yaşında mum ışığında öğrendiği dokumacılığı 47 ...
Antalya OSB'den tükemde tarihi rekor Elektrik tüketimi ilk kez aylık bazda 50 milyon kWh'nın üzerin çıktı
YEREL HABERLER Antalya OSB'den tükemde tarihi rekor Elektrik ...
Jandarma tarafından durdurulan araçta ruhsatsız silah bulundu
YEREL HABERLER Jandarma tarafından durdurulan araçta ruhsatsız silah ...
Manavgat’ta bir teknede İran uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Manavgat’ta bir teknede İran uyruklu 13 düzensiz ...
Egitim Bir Sen'den dayanışma aidatı talebi
YEREL HABERLER Egitim Bir Sen'den dayanışma aidatı talebi
(ÖZEL) 'Yapamazsın' dediler, halterde Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER (ÖZEL) 'Yapamazsın' dediler, halterde Türkiye ...
Antalya aşılandıkça vaka sayısı düşüyor Yüzde 88,1 aşılanma oranıyla Türkiye’de 9’uncu sırada yer alan Antalya, haftalık vaka sayısında da 41,40 ile en düşük vaka sayısı bulunan 3’üncü şehir oldu
YEREL HABERLER Antalya aşılandıkça vaka sayısı düşüyor Yüzde 88,1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.