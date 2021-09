Elmalı davasında anne ve üvey baba tutuksuz yargılanmasına avukatlardan tepki UCİM Başkanı Saadet Özkan: "Bu çocuklar 80 gündür özgür değiller, aslında tutuklu olan şu anda onlar" "Mücadeleye devam edeceğiz"

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, "Bu çocuklar 80 gündür özgür değiller. Aslında tutuklu olan şu anda onlar. Biz bu çocuklara söz verdik ve sözümüzü yerine getirip her celsede burada olacağız" dedi.

Antalya’nın Finike ilçesinde iki kardeşin, istismara uğradığı gerekçesiyle sanıklar anne ve üvey baba ve dayının yargılanmasına Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Sanıkların tutukluluk talebinin reddine, adli kontrol kararının devamına karar verilerek duruşma 15 Kasım’a ertelendi.

Adliye çıkışı bir araya gelen ve ellerinde’ Tacizi affetme vicdanı kirletme’, ’İstismar felakettir sessiz kalma’, ’Çocuktur rızası yoktur, konu kapanmıştır’ yazılı döviz taşıyan avukatlar adına konuşan UCİM Başkanı Saadet Özkan, ‘çocukların vatandır’ diye çıktıkları bu yolda iki çocuğun istismarcılara ‘dur’ diyerek konuştuğunu söyledi.

Mahkeme heyetinin delillerin toplandığını ve kararma şüphesinin olmadığını söyleyerek, tutuksuz yargılamanın devam etmesine karar verdiğini belirten Özkan, “Bu çocuklar 80 gündür özgür değiller. Aslında tutuklu olan şu anda onlar. Biz bu çocuklara söz verdik ve sözümüzü yerine getirip her celsede burada olacağız. 15 Kasım saat 10.00’da o iki kahraman çocuk için adalet nöbetimize devam edeceğiz” diye konuştu.



"Mücadeleye devam edeceğiz"

Mahkemelerin davaların adliyede olduğunu dile getiren Özkan, “Biz neden susuyoruz. Çünkü çocuklar ifşa olmasın, istismarcılar çocukları bilmesin, onlara zarar gelmesin diye. Ama hiç düşüncesizce o çocukların, her türlü adı sanı, ortaya ayan beyan serildi. Bizler bugün buraya gelen çocuklar için mücadele eden hep birlikte sesimizi çıkardık. İnsan, çocuk haklarından çocukların üstün yararından ve davanın içindeki açıkça söyleyemediğimiz ayrıntılardan adli tıp kurumunun raporundan da bahsettik. O zaman biz raporları bir kenara bırakalım, başka türlü televizyon ekranlarına çıkalım davaları mı devam ettirelim. Hayır. Adalet devletin temeli denilen yerde adliye koridorlarında vermeye devam edeceğiz. Tüm çocuklar alçak istismarcılara karşı konuşun sizi susturmalarına izin vermeyin. Mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.