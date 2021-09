Bakan Özer’den İHA üretim üssü müjdesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: “İHA ile ilgili Türkiye’nin ARGE merkezini kurma kararı aldık” “2.5 milyon TL yatırım yapacağız”

Türkiye'nin ilk tematik meslek lisesi Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bu okulumuzda İHA ile ilgili Türkiye’nin ARGE merkezini kurma kararı aldık. Önemli bir referans merkezi olacak. 2.5 milyon TL yatırım yapacağız” sözlerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya milletvekilleri, il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle İl Eğitim Değerlendirmesi Toplantısı yaptı. Bakan Özer, toplantının ardından Aksu İlçesi’nde bulunan ve 4 yıl önce açılan Türkiye'nin ilk tematik meslek lisesi Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Lise içerisinde bulunan uçak atölyelerini gezen Özer, öğrencilerden uçak parçaları ve atölyeler hakkında bilgi aldı.



“İHA ile ilgili Türkiye’nin ARGE merkezini kurma kararı aldık”

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Özer, “Bu okulumuz Türkiye’de uçak bakım alanında donanımlı teknik eleman yetiştiren hemen hemen tek okulumuz. Alt yapısı bu kadar kapsamlı olan; F4’ünden boeing, uçağına kadar her türlü ekipman olan bir okul. Bu okulumuzda İngilizce hazırlık yok. Havacılık sektöründe İngilizce önemli. Buraya gelecek yıldan itibaren hazırlık koyacağız. Bu okulumuzda İHA ile ilgili Türkiye’nin ARGE merkezini kurma kararı aldık. İHA ilgili her türlü üretimin yapıldığı, son zamanlarda ülkemiz savunma sanayisinde ciddi bir atılım içerisine girdi. Giderek üretim kapasitemiz artıyor. Önemli bir referans merkezi olacak. 2.5 milyon TL yatırım yapacağız” sözlerine yer verdi.



“Tüm sektör temsilcilerinin destek verdiği bir okula dönüştüreceğiz”

Okuldan her yıl 90 öğrencinin mezun olduğunu aktaran Bakan Özer, “Tüm öğrencilerimizin istihdam edilmesi için çalışacağız. Tüm sektör temsilcilerinin destek verdiği bir okula dönüştüreceğiz. Türkiye’de mesleki eğitim, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştiren ve toplumun ihtiyacı olan ürünleri üreten okullardan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. 2020 Mart itibaren Covid sürecinde tüm 81 ilde maskeden dezenfektana tüm ihtiyaçlarını mesleki teknik okullarımız karşıladı. Şu anda yine okullarımızda üretmeye devam ediyoruz” sözlerine yer verdi.

Ziyaret, öğrencilerin Bakan Özer’e okul bahçesinde bulunan uçağın maketini hediye etmesi ile son buldu.

