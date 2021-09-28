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Antalya Altın Portakal Film Festivali için 58 Venüs heykeli yerini aldı 2-9 Ekim tarihleri arasındaki festival sebebiyle şehir Venüs heykelleriyle süslendi

İHA

Antalya Altın Portakal Film Festivali için 58 Venüs heykeli yerini aldı 2-9 Ekim tarihleri arasındaki festival sebebiyle şehir Venüs heykelleriyle süslendi

Bu yıl 58’incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne özel, kentin belirli noktalarına 58 Venüs heykeli dikildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde 29 Ekim tarihleri arasında bu yıl 58’ncisi gerçekleşecek olan Altın Portakal Film Festivali’nin heyecanı şehri sarmaya başladı. Antalyalılar ile yerli ve yabancı birçok misafiri ağırlayacak festival için kentte bir yandan peyzaj çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bir yandan da festivalin sembolü olan Venüs heykellerini kentin belirli noktalarına yerleştirdi.
Pandemi önlemlerinin üst seviyede olacağı tüm film gösterimleri açık hava sinemalarında yapılacak festivalin 57’nci yılına özel 57 adet heykel, kentin ana arterleri, havalimanı ve otogar kısımlarına yerleştirildi.

"Festivalin yaklaştığını anlıyoruz"
Egemen Yüzbaşı adlı vatandaş, Venüs heykellerinin yerleştirilmesinin kente ayrı bir hava kattığını belirterek, “Bu heykelleri görünce festivalin yaklaştığını anlıyoruz. Filmleri de merak ediyoruz. Heykellerde çok güzel” dedi.

"Merakla bekliyoruz
Bilet alan Tuana Taşkıran, “Festivali her yıl merakla takip ediyoruz, Antalyalılar olarak. Heykelciklerinde şehrin her tarafına konulması festivalin habercisidir. Yılın en çok bu zamanında heyecanlanıyorum. Çok güzel gösterimler oluyor, uzun metraj, belgeseller gibi. Genelde bilette kalmıyor. Büyük bir talep var. Filmleri merakla bekliyoruz” diye konuştu” ifadelerine yer verdi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını üstlendiği, idari direktörlüğünü Cansel Tuncer’in, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu’nun, sanat yönetmenliğini Başak Emre’nin üstlendiği festivalde, Antalya Film Forum’un direktörlüğünü Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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