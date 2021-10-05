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Hırsızlık şüphelisi 30 dakikada yakalandı hırsını gazeteciden çıkarmaya kalktı “Ne yaptım da çekiyorsun, çekme lan” Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

İHA

Hırsızlık şüphelisi 30 dakikada yakalandı hırsını gazeteciden çıkarmaya kalktı “Ne yaptım da çekiyorsun, çekme lan” Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çaldığı hurda dolu valiz ve cep telefonuyla Bahçelievler Mahallesi'nde yakalanan hırsızlık şüphelisi kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi. 30 dakika içinde yakalandıktan sonra Cumhuriyet Polis Karakolu'na getirilen şüpheli, çekim yapan basın mensubuna “Ne yaptım ki çekiyorsun, çekme lan” diye bağırdı. M.Y. isimli şüphelinin, hırsızlık, uyuşturucu ve kasten adam yaralama gibi suçlardan çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu bildirildi.
Aşağı Hisar Mahallesi'nin Güllük Caddesi'nde bulunan Demirbağlar Hurdacılık isimli iş yerinden kimsenin bulunmadığı bir sırada iş yeri sahibine ait cep telefonu ve hurda dolu valizi alarak uzaklaşan M.Y. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakolu'na bağlı ekipler tarafından 30 dakika gibi kısa bir sürede yakalandı.
İş yerinden aldığı içerisinde hurda bulunan valizle birlikte ele geçirilen M.Y.’nin üzerinde iş yeri sahibine ait cep telefonu bulunurken, cep telefonunun SİM kartını kendisine ait kart ile değiştirdiği belirlendi. M.Y. ekipler tarafından Şelale Polis Karakolu'na getirilirken, iş yerinden aldığı valiz ve telefon iş yeri sahibi Kurtuluş Demirbağ’a teslim edildi.
Kısa süreliğine iş yerini yan komşuya emanet edip eve gittiğini belirten Kurtuluş Demirbağ, “Eve vardığımda cep telefonumu iş yerinde unuttuğumu fark ederek geri geldim. Telefonumu koyduğum yerde bulamadım. Komşulara sordum ama kimse görmediğini söyledi. Yan taraftaki kasaptan güvenlik kamerasını izlediğimizde bir şahsın iş yerine geldiğini, çevreyi iyice kontrol edip kimse olmadığını anladıktan sonra duvarın üzerinde bulunan cep telefonunu ve içerisinde hurda bulunan valizi alıp gittiğini gördük. Hemen polise haber verdik. Polisler görüntüleri izledikten 30 dakika gibi kısa bir süre sonra şahsı yakaladı. Çaldığı malzemeleri de bana teslim etti. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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