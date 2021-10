Sea to Sky'ın kazananı Wade Young oldu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),(DHA) Antalya'nın Kemer ilçesinde 12'incisi düzenlenen Sea To Sky Extreme Enduro Motosiklet yarışını Güney Afrikalı Wade Young kazandı.

Kemer'de 4 gün, 4 ayrı parkurda yapılan ve bugün dağ etabında sıfır rakımdan başlayıp 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona eren 12'nci SeatoSky Extreme Enduro Motosiklet Yarışı'na 33 ülkeden 355 sporcu katıldı. Dağ etabına Çamyuva sahilinden başlayıp, Kesme Boğazı'ndaki kanyonda kayaların arasından ve suyun içinden ilerleyen sporcular Sumaksemeri, Gedelme, Ovacık, Yayla Kuzdere, Çukuryayla'dan 2365 metrelik rakımdaki Tahtalı Dağının zirvesine çıktı. 65 kilometrelik yarışta sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı.

YOUNG'U İLK KIZ ARKADAŞI KUTLADI

Yarışı Güney Afrikalı Wade Young kazandı. Young'ı ilk kutlayan kız arkadaşı oldu. Zirveye ikinci olarak İspanyol Mario Roman ulaştı. Yarışta üçüncülüğü ise Güney Afrikalı Travis Teasdale elde etti. Yarış sonrası Tahtalı Dağı zirvesindeki Olympos Teleferik'te dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Sporculara ödülleri Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve KEMK Başkanı Semih Özdemir verdi.

YOUNG: 'FAVORİ YARIŞIM'

Yarışmanın birincisi Güney Afrikalı Wade Young, "Parkurlar gerçekten iyiydi. Türkiye'deki yarışmadan zevk aldım. Bu yıl daha zorluydu. Bende zorlandım. Gelecek yıl kesinlikle geleceğim. Benim favori yarışım burası" dedi.

Sea to Sky Extreme Enduro Motosiklet yarışının organizatörü ve Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir ise zorlu etapta sponsorların kıyasıya mücadele ettiğinden bahsetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sea to sky yazısı

-Start çizgisinden detay

-Yarışın başlangıcı

-Kanyon etabından detaylar

-Tırmanış etabı detaylar

-Tırmanma etabında zorlanan yarıcılardan detaylar

-Zirvede Sea to Sky yazısı detay

-Wade Young'un gelişi ve kız arkadaşının sarılarak tebrik etmesi

-Wade Young röportaj (İngilizce)

-Mario Roman'ın gelişi

-Semih Özdemir röportaj

-Ödül töreni

-Wade Young yakın detay

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2021-10-16 17:14:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.