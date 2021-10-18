Antalya’yı 8 milyonu aşkın turist ziyaret etti Hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’yı 8 milyonu aşkın turist ziyaret etti Hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 arttı

İHA

Antalya’yı 8 milyonu aşkın turist ziyaret etti Hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 arttı

Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısı Ocak ayından bugüne kadar 8 milyonu aştı. Sadece Ekim ayının ilk 17 gününde ise Antalya’yı ziyaret eden turist sayısı 1 milyonu geçti. Açıklanan verilere göre Ocak ayından bugüne Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 arttı.
Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya’da turizm sezonunun devam etmesiyle birlikte şehri ziyaret eden turist sayısındaki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Ocak ayından bugüne kadar hava yoluyla Antalya’ya gelen turist sayısı 8 milyonu geçti.

Geçen yıla göre yüzde 162 artış var
Geçen yıl Ocak ayı ile 17 Ekim tarihleri arasında 3 milyon 70 bin 854 kişinin ziyaret ettiği Antalya’da bu yıl aynı dönemde 8 milyon 38 bin 761 kişi ziyaret etti. Açıklanan verilere göre Ocak ayından bugüne Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 arttı.

Ekim ayında 1 milyonu aşkın turist geldi
Turizm sezonunun devam ettiği şu günlerde Antalya’yı ziyaret eden turist sayısındaki artış devam ediyor. 2020 yılı Ekim ayının ilk 17 gününde 498 bin 540 turistin ziyaret ettiği Antalya’yı bu yıl aynı dönemde 1 milyon 22 bin 481 kişi ziyaret etti. Geçen senenin aynı dönemine göre turist sayısındaki artış yüzde 105 olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi yakalandı
Liseli Ecem'in ölümüne 5 yıl 4 ay hapis
YEREL HABERLER Liseli Ecem'in ölümüne 5 yıl 4 ay hapis
Side’de halk dansları esintisi
YEREL HABERLER Side’de halk dansları esintisi
14 yıl 9 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER 14 yıl 9 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi ...
Antalya Kitap Fuarı’nda hafta sonu ilgisi
YEREL HABERLER Antalya Kitap Fuarı’nda hafta sonu ilgisi
Alanya Koşdavut yoluna asfalt çalışması
YEREL HABERLER Alanya Koşdavut yoluna asfalt çalışması
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “YÖREX Anadolu’nun ruhu”
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “YÖREX Anadolu’nun ruhu”
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 8 milyonu aştı
YEREL HABERLER Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 8 milyonu ...
Hava almak için çıktığı balkonda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Hava almak için çıktığı balkonda mahsur kaldı
Kepez’de asfalt çalışması
YEREL HABERLER Kepez’de asfalt çalışması
Filenin Akrepleri, sezona galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Filenin Akrepleri, sezona galibiyetle başladı
Kaleiçi Old Town Festivali sona erdi
YEREL HABERLER Kaleiçi Old Town Festivali sona erdi
İpekböceği gübresi rekolteyi coşturuyor
YEREL HABERLER İpekböceği gübresi rekolteyi coşturuyor
67 yaşındaki hasta, ‘omuza doku transferi’ ile sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 67 yaşındaki hasta, ‘omuza doku transferi’ ile ...
Göllerde 'çürüme' felaketi
YEREL HABERLER Göllerde 'çürüme' felaketi
Mavi Kelebeklerin galibiyet serisi sürüyor
YEREL HABERLER Mavi Kelebeklerin galibiyet serisi sürüyor
5 metrekarelik karavanıyla Türkiye'yi geziyor
YEREL HABERLER 5 metrekarelik karavanıyla Türkiye'yi geziyor
Elinde şırıngayla ayakta durmakta zorlandı, polis tarafından uzaklaştırıldı Şırıngalı adamın yaptığı tuhaf hareketler vatandaşları tedirgin etti
YEREL HABERLER Elinde şırıngayla ayakta durmakta zorlandı, polis ...
Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi Diğer evlere yakın kısımdaki metruk evin yanışı, mahalleliyi sokağa döktü Mahallede daha önce 7 metruk ev yangını yaşandığını söyleyen mahalle muhtarı, “insanlar artık evinde uyuyamaz oldu” diyerek yardım istedi
YEREL HABERLER Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, ...
Sosyal medyada gerçeklik yanılgısı oluşuyor Hayatımızı çevremizdekilerin sosyal medya yaşamına göre şekillendiriyoruz Doç. Dr. Mustafa Sami Mencet: "Dünyanın en mutlu insanıymışız gibi paylaşım yapıyoruz" “Gün içerisinde bize verilen her saniye, aldığımız her nefes müthiş bir armağan”
YEREL HABERLER Sosyal medyada gerçeklik yanılgısı ...
Antalya’da Mevlit Kandili camilerde dualarla idrak edildi
YEREL HABERLER Antalya’da Mevlit Kandili camilerde dualarla idrak ...
İnce: İktidar da kandırıyor, muhalefet de
YEREL HABERLER İnce: İktidar da kandırıyor, muhalefet de
Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo’yu 3-1 yendi
YEREL HABERLER Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo’yu 3-1 yendi
Antalya’da jandarma ticari taksileri denetledi
YEREL HABERLER Antalya’da jandarma ticari taksileri denetledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.