Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında FT Antalyaspor, Altay’ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 00 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar(İlk yarı)

2. dakikada Bahadır’ın uzun pası sonrasında kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik’in vuruşu kaleci Mateusz Lis'ten döndü. Dönen topu takip eden sırasıyla Mukairu ve Fredy’nin vuruşlarında da kaleci başarılı oldu.

34. dakikada Bamba’nın ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci kontrol etti.

39. dakikada Bünyamin Balcı’nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutu yandan auta çıktı.



Stat: Antalya

Hakemler: Mert Güzenge xx, Serkan Ok xx, Samet Çavuş xx

FT Antalyaspor: Boffin xx, Güray Vural xx, Kudriashov xx, Veysel Sarı xx, Bünyamin Balcı xx, Bahadır Öztürk xx, Ufuk Akyol xx, Fredy xx, Amilton xx, Doğukan Sinik xx, Mukairu xx

Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Milosevic, Ersin Zehir, Erkan Eyibil, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert

Teknik Sorumlu: Alfons Groenendijk

Altay: Mateusz Lis xx, Cebrail xx, Thiam xx, İbrahim Öztürk xx, Özgür Özkaya xx, Poko xx, Serge Aka xx, Leandro Kappel xx, Cesar Pinares xx, Erhan xx, Daoudo Bamba xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Björkander, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Rayan, Da Silva, Cem Özgener, Paixao, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah

Teknik sorumlu: Mustafa Denizli

Sarı kart: Thiam (Altay)

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