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        Antalya'da tatilin son gününde sahilde yoğunluk

        ANTALYA'da yarıyıl tatilinin son günü güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 13:49 Güncelleme: 02.02.2025 - 13:55
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        Antalya'da tatilin son gününde sahilde yoğunluk
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        ANTALYA'da yarıyıl tatilinin son günü güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Çocuklar bisiklet sürüp oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.

        3 Şubat Pazartesi günü tüm Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak. Birçok bölgede soğuk hava etkisini gösterirken Antalya'da şubat ayında yazdan kalma günler yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hissedilen en yüksek sıcaklık 21, en düşük 14 derece ölçülürken, nem oranı gün ortasında yüzde 51 oldu.

        Hava sıcaklığını ve sömestir tatilinin son gününü değerlendirmek isteyenler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Bazı vatandaşlar ve turistler denize girerken, bazıları ise su sporu yaptı. Tatilin son gününü deniz kenarında geçirmek isteyen bazı aileler piknik yapmayı tercih ederken bazıları da yürüyüş yaparak sıcak havanın keyfini çıkardı. Bazı çocuklar sahil bandında bisiklet sürerek vakit geçirdi. Sahilde yürüyüşe çıkanlar olduğu da görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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