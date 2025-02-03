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        Antalya'da tarihi binada çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan tarihi bina hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 01:16 Güncelleme: 03.02.2025 - 01:25
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        Antalya'da tarihi binada çıkan yangın hasara neden oldu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan tarihi bina hasar gördü.

        Balbey Mahallesi'nde iki katlı tarihi binadan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlem aldı.

        Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangının ardından binada hasar oluştu.

        Muhtar Abdullah Uyaroğlu, binanın geçen seneye kadar aktif olarak kullanıldığını söyledi.

        Binanın geçen yıl satıldığını, alan kişiyi de bu tarz olaylara karşı uyardıklarını belirten Uyaroğlu, "İçeriye devamlı birileri girip çıkıyordu. Daha önce polise defalarca bildirdik. Onlar boşaltıyordu ama daha sonra çıkanlar tekrar geliyordu. Bu gece başımıza da böyle sıkıntılı bir durum geldi. Bu 100-150 senelik bir yapı. Büyük ihtimalle tekrar restore edilecek. Mahallemize büyük geçmiş olsun." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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