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        Antalya'da yaşadığı evi ateşe verip ekiplere zorluk çıkartan kişi gözaltına alındı

        Antalya'nın Serik ilçesinde oturduğu evi ateşe verip ekiplerin müdahalesine engel olan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 20:58 Güncelleme: 02.02.2025 - 21:12
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        Antalya'da yaşadığı evi ateşe verip ekiplere zorluk çıkartan kişi gözaltına alındı
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        Antalya’nın Serik ilçesinde oturduğu evi ateşe verip ekiplerin müdahalesine engel olan kişi gözaltına alındı.

        Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 2 katlı evde yaşadığı öğrenilen R.Ç, henüz belirlenemeyen bir nedenle evin birinci katını ateşe verdi.

        İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada elinde av tüfeği bulunan R.Ç, yangına müdahale etmek isteyen ekipleri tehdit ederek eve yaklaştırmadı.

        Yaklaşık 20 dakika ekiplere direnen R.Ç, polisin müdahalesiyle yakalandı.

        Gözaltına alınan R.Ç, polis merkezine götürüldü.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken evde hasar oluştu.

        Öte yandan yanan evine gelerek duruma tepki gösteren babanın, oğlu R.Ç. ile arasında anlaşmazlık olduğu gerekçesiyle olayın meydana geldiği öne sürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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