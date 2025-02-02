Antalya'da yaşadığı evi ateşe verip ekiplere zorluk çıkartan kişi gözaltına alındı

Öte yandan yanan evine gelerek duruma tepki gösteren babanın, oğlu R.Ç. ile arasında anlaşmazlık olduğu gerekçesiyle olayın meydana geldiği öne sürüldü.

Bu sırada elinde av tüfeği bulunan R.Ç, yangına müdahale etmek isteyen ekipleri tehdit ederek eve yaklaştırmadı.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 2 katlı evde yaşadığı öğrenilen R.Ç, henüz belirlenemeyen bir nedenle evin birinci katını ateşe verdi.

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