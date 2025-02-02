Antalyaspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Sipay Bodrum FK ile 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Sipay Bodrum FK ile 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Sipay Bodrum FK karşılaşması için öğle saatlerinde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Trendyol Süper Lig'de dünkü Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas, çabukluk ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.