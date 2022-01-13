Büyükşehir’de Zübeyde Hanım’ı anma sergisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı vefatının 99’uncu yılında Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında açılan sergi ile andı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın vefatının 99’uncu yılı anısına Antalya Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında açılan sergiye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Başkan Danışmanı Doç. Dr. Önder Bilgin, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, eser sahipleri ve çok sayıda davetli katıldı. Nuray Türker ve Dr. Melek Günbey Güler’in küratörlüğünde açılan sergide 55 eser yer aldı.



“İyi ki sanatçılar var”

Serginin açılışında konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, böyle önemli bir sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir onur duyduklarını söyledi. Durmuş Ali Arslan, “Zübeyde annemize şükranlarımızı sunuyorum. Bu sergide emeği geçen tüm sanatçılarımızın emeklerine sağlık. Muassır medeniyet seviyesi üzerine çıkabilmemiz için sanatçılarımıza büyük görevler düşüyor. Siz değerli sanatçılarımız iyi ki varsınız” dedi.



“24 ressam 55 eser yer aldı”

Konuşmalardan sonra Genel Sekreter Yardımcısı Arslan, sanatçılar ve katılımcılarla birlikte serginin açılış kurdelesini kesti. Durmuş Ali Arslan, sergiyi gezerek, eser sahiplerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Arslan, serginin küratörleri Nuray Türker ve Dr. Melek Günbey Güler’e plaket ve çiçek takdim etti. 24 ressamın katılımı ile 55 eserin yer aldığı Zübeyde Hanım’ı anma sergisi 23 Ocak’a kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı’na sergilenecek.

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