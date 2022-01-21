KEMİAD 2. Kemer Açık Masa Tenisi Turnuvası başladı

Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen açık masa tenisi turnuvası başladı.

Kemer Belediyesinin ana sponsorluğunda Bahri Tanrıkulu Spor Salonunda yapılan turnuvanın açılışına, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, KEMAİD Başkanı Rıza Sönmez, İlçe Spor Müdürü Mustafa Özkaynak, sporcular ve davetliler katıldı.

Toplam 110 sporcunun katıldığı turnuvanın açılış müsabakasını Kaymakam Gemici ile Belediye Başkanı Topaloğlu yaptı. Törende konuşan Kemer Kaymakamı Gemici, güzel ve anlamlı turnuvaya katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Spor yapmanın önemine dikkat çeken Kaymakam Gemici, özellikle çocukların spora yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise sporun her zaman dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğine değinerek, “ Çok güzel bir organizasyon. Tüm sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.

KEMİAD Başkanı Sönmez de, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi. İlk dörde giren sporculara kupa ve madalyaların verileceği turnuva, yarın sona erecek.

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