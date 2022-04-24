Karlı zirvede başlayıp bitişte denize atladılar



Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya), (DHA) 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın karlı zirvesinde başlayan SkytoSeaEnduro Dağ Bisikleti yarışı, plaja kurulan rampadan denize atlayarak tamamlandı. 7 ülkeden 14´ü yabancı 150 sporcunun katıldığı dağ bisikleti yarışında 8 kategoride dereceye girenler belli oldu.

Kemer Belediyesi ana sponsorluğunda ve Kemer Tanıtım Vakfı´nın (KETAV) desteğiyle, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından düzenlenen 1´inci SkytoSeaEnduro Dağ Bisiklet yarışı, Kemer ilçesinde tamamlandı. Yarışa İngiltere, Rusya, Venezüella, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Afrika, Azerbaycan ve Türkiye´den 150 sporcu katıldı.

Türkiye Enduro Dağ Bisikleti Yarışı'nın 2´nci ayak yarışı kategorisinde olan yarışmada, sporcular 34 kilometrelik parkura Tahtalı Dağı´nın 2365 metrelik karlı zirvesinden başladı. Ardından kayalıklar arasından geçerek dere yatağını ve ormanlık alanlardaki zorlu parkurları geçen sporcular, son olarak ilçe merkezine gelerek buradan plaja ulaştı ve bitiş çizgisinde kurulan atlayış rampasından geçerek denize atladı.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaybolmalara ve kazalara karşı güvenlik önlemleri aldığı yarışta, yabancı sporcular Türk bayraklı tişörtler giydi. Zorlu başlayan ve eğlenceli bir bitişe sahne olan yarışmada 8 kategoride dereceye girenler belli oldu.

Genç erkekler kategorisinde Mustafa Arif Tunç, Elit Erkeklerde İngiliz Sam Robson, Master Erkeklerde (36-44 yaş) İngiliz Leon Rosser, Master Erkeklerde (45+) Erman Balkın, Master Kadınlarda Sibel Öçal Berk, E-Bike (14+) Baran Keskin, Hardtail (14+) Selçuk Çelik 1´inci oldu.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2022-04-24 21:01:58



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