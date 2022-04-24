Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 11 berabere kaldı



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Antalyaspor defansının çıkarken kaptırdığı topu önünde bulan Gavranovic, bekletmeden ceza sahası içerisindeki Kemen’i gördü. Kemen’in şut girişiminde defansa çarpan topu önünde bulan Kemen, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 01

56. dakikada Güray Vural’ın pasıyla ceza sahası yayının dışında topla buluşan Haji Wright, sol ayağıyla uzak köşeye düzgün vurdu, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 11

66. dakikada Gavranovic’in defansın arasına attığı pasa hareketlenen Ramazan Civelek’in, ceza sahası ön çizgiden vurduğu şut az farkla auta çıktı.

87. dakikada topla birlikte hareketlenen Mustafa Pektemek, sağ kanattan ceza sahasına giren Emrah Başsan’ı gördü. Çaprazda kaleciyle karşı kaşıya kalan Emrah’ın şutunu kaleci Boffin kornere çeldi.

90. dakikada ceza sahası içerisinde son çizgiye kadar inen Bünyamin’in yerden çıkardığı topa, Ghacha bekletmeden şık bir vuruş yaptı, top kale direğinin yanından az farkla auta gitti.



Stat: Antalya

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Deniz Caner Özaral xx, Ali Tuna xx

Antalyaspor: Boffin xx, Floranus xx (Ghacha dk. 81 ?), Kudryashov xx, Naldo xxx, Güray Vural xx, Hakan Özmert x (Gökdeniz Bayraktar dk. 21 x), Fernando xx, Ndao x (Poli dk. 21 x), Doğukan Sinik xx (Bünyamin Balcı dk. 81 ?) Luiz Adriano xx, Haji Wright xx (Fredy dk. 89 ?)

Yedekler: Mehmet Ataberk, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Milosevic, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Kayserispor: Lung xx, Ramazan Civelek xx (Emrah Başsan dk. 76 x), Hosseini xx, Mert Çetin xx, Carole xx, Kemen xx (Campanharo dk. 76 x), Onur Bulut xx, Attamah xx, Bertolacci xx (İbrahim Akdağ dk. 70 x), Thiam xx (Cardoso dk. 89 ?), Gavranovic xx (Mustafa Pektemek dk. 70 x)

Yedekler: Bilal, Kolovetsios, Emre Demir, Uğur Demirok, İlhan Parlak

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Haji Wright (dk. 56) (Antalyaspor), Kemen (dk. 52) (Kayserispor)

Sarı kart: Mert Çetin (Kayserispor)

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