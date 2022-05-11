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'Parkta koyun otlatma' cinayeti sanığının tahliye talebine ret

DHA

'Parkta koyun otlatma' cinayeti sanığının tahliye talebine ret


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, parkta koyun otlatma nedeniyle çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Eşref Demircan'ı (31) başına satırla vurup öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mert Can Demir (20), "Maktule satırla vurmadım. 1 seneye yakın tutukluyum. Bu sürede çocuğum oldu. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, talebi reddetti.
Olay, geçen yıl 8 Temmuz akşamı, Baraj Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Koyun otlatanlardan rahatsız olan mahalleli, muhtar Adnan Uç'a haber verdi. Parka gelen Uç, gruptaki 6 kişiden, koyunları başka yerde otlatmalarını istedi. Çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan ve finansla uğraştığı belirtilen Eşref Demircan, havaya ateş eden Mert Can Demir'in elindeki kurusıkı tabancayı alıp aracına götürdü. Bu sırada arkasından giden Demir, iddiaya göre, elindeki satırla Demircan'ı başından yaraladı. Kavgayı görüp gelen muhtarın kardeşi Ayhan Uç da başından yaralandı. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eşref Demircan, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mert Can Demir ise tutuklandı.
SANIK HAKİM KARŞISINDA
Hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Mert Can Demir, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Demir'in cezaevinden SEGBİS ile katıldığı duruşmada, şikayetçi yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Önceki duruşmada istenen, Eşref Demircan'ın kafatasındaki yaralanmanın satırla meydana gelip gelmediği yönündeki ek otopsi raporu açıklandı. Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı İhtisas Dairesi'nden alınan raporda, 'Şahsın ölümüne sebebiyet veren kafa içi kanamanın sert ve künt bir cisim ile vurulması, şahsın olay esnasında düşerek kafasına sert bir cisme ya da yere çarpması şeklinde herhangi bir künt kafa travması ile meydana gelebileceği, sorulduğu üzere satır gibi kesici ezici bir aletin künt kısmıyla uygulanan kuvvetin de bir tür künt travmatik yarayı oluşturmasının mümkün olduğu tıbben bilinmektedir. Sonuç olarak; kişide ölüm meydana getiren kafa içi kanamanın künt travmayla oluşabilir nitelikte olduğu, künt travmayı meydana getiren aletin tıbben kesin olarak bilinemeyeceği, bu hususun adli tahkikat ile aydınlatılmasının uygun olacağı kanaatinin bildiri ek raporudur' denildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMASINI TALEP ETTİ
Sanık avukatı Coşkun Demir, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ek otopsi raporunda, Eşref Demircan'ın aldığı yaranın kesici-ezici bir aletten ziyade künt travmatik yaralanma özellikleri gösterdiğinin belirtildiğini kaydetti. Olay günü müvekkilinin elinde satır değil silah olduğunun önceki duruşmalarda tanık beyanlarıyla da doğrulandığını iddia eden Coşkun Demir, tutuklu bulunduğu sürenin göz önüne alınıp cezaevindeyken baba olan müvekkilinin adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasını talep etti.
'KOKUSUNU BİLE KOKLAYAMADIM'
Sanık Mert Can Demir, önceki savunmalarını tekrar edip satırla vurmadığını belirterek, "1 seneye yakın tutukluyum. Bu sürede çocuğum oldu. Kokusunu bile koklayamadım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, olayla ilgili yaralama davalarının görüldüğü Antalya 8'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayla dosyayı birleştirme kararı aldı. Tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verip duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-05-11 15:07:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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