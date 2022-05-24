Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nde akıllı dönüşüm Vatandaşlar akıllı sayaçlar ile enerji tasarrufu sağlayacak

Avrupa Birliği Ufuk 2020 MAtchUP Projesi’nin uygulayıcılarından biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ekolojik Akıllı Şehir vizyonunu çerçevesinde pilot bölge seçilen KepezSantral Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki hak sahibi konutlarını akıllı eve dönüştürüyor. Konutlara takılmaya başlanan akıllı sayaçlar ile iklimlendirme sistemleri, su ve elektrik tüketimleri, ortam sıcaklığı akıllı telefonlar üzerinden takip edilebilecek.



Antalya genelinde enerji tasarrufunu arttırıcı projeler uygulamak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, akıllı enerji, akıllı ulaşım, akıllı alt yapı ve bilgi iletişim teknolojileri girişimleriyle akıllı şehirlerin artırılmasını destekleyen Avrupa Birliği Ufuk 2020 MAtchUP Projesi çerçevesinde yenilikçi ve teknolojik çözümlerle projeye öncülük ediyor. Bu çerçevede Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen “akıllı bölgelerden” ilki olan KepezSantral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nde akıllı ev dönüşümü başladı.



“Uzaktan kontrol imkanı”

Büyükşehir Belediyesi tarafından E Parsel’deki 534 daireye akıllı sayaçlar takılıyor. Akıllı sayaçlar ile ev sahipleri iklimlendirme sistemlerini, su ve elektrik tüketimlerini, iç hava kalitesini ve ortam sıcaklığını akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden izleyip kontrol edebilecek. Bu sayede ev sakinleri, enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltarak enerji tasarrufu sağlayabilecek. Bununla birlikte, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre ile Antalyalıların hayat standartlarının yükseltilmesine de katkı sunulacak.



“Vatandaş sürece dahil edilecek”

Avrupa Birliği Ufuk 2020 MAtchUP Projesi çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, KepezSantral Kentsel Dönüşüm Bölgesi ve Antalya genelinde enerji, ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri ve vatandaş katılımı alanlarında 42 farklı akıllı kent uygulaması hayata geçirilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda “KatılımcılıkBirlikte Oluşturma Modeli” ile kentsel dönüşüm stratejilerini, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde güçlendirmeyi, vatandaşların planlama ve uygulama süreçlerine aktif katılımlarını sağlamayı amaçlıyor. Böylece projelerin vatandaş fikirleriyle çoğaltılması hedefleniyor.

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