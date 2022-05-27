Konservatuvar yaz kurs kayıtları başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Antalyalıların sanat dolu bir yaz geçirmesi için ücretsiz yaz kursları düzenliyor. Piyano, keman, viyolonsel, yan flüt gibi enstrüman kurslarının yanında modern dans, halk oyunları, şan ve dramatik yazarlık eğitiminin de yer aldığı kurs başvuruları 617 Haziran’a tarihleri arasında yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, yaz kursları ile geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi hedefliyor. Sanata ilgisi olanların yaz tatilini verimli kullanmalarını ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan ‘yaz kursları’ alanında uzman ve deneyimli öğretmenler eşliğinde gerçekleşecek.



“617 Haziran arası başvuru yapılacak”

Konservatuvar yaz kursları başvuruları 617 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Yaz kurslarında piyano, keman viyolonsel, gitar, mandolin, bağlama, ud, yan flüt, kanun, ritim, modern dans ve halk oyunları, tiyatro, drama, şan gibi farklı sanat dallarında eğitim verilecek. Çoksesli çocuk korosu, çoksesli gençlik korosu, TSM çocuk korosu, TSM gençlik korosu ses ve saz kurslarına da başvuru yapılabilecek. Başvurular 6 Haziranda internet üzerinden online yapılacak. 1 Temmuz’da başlayacak dersler 31 Ağustos’ta sona erecek.

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