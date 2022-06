El emeği eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu Alanyalı kadınların eserleri yıl sonu sergisinde

Alanya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle 20212022 EğitimÖğretim yılında açılan el sanatları kurslarının yıl sonu sergileri başladı.

Her yıl ortalama 40 branşta düzenlenen ve 3 bin vatandaşın ücretsiz faydalandığı kurslarda yapılan el emeği göz nuru eserler görücüye çıkmaya başladı. Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen serginin açılışını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Sarı ve Mustafa Erdoğan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şevki Mat, STK temsilcileri, kurs eğitmenleri, kursiyerler ve kursiyer yakınlarıyla birlikte yaptı.



İlk sergi Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde açıldı

Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen açılış programının ardından sergiyi gezen Başkan Yücel, kursiyerlerle sohbet ederek kurslar hakkındaki görüşlerini aldı. Birbirinden değerli el sanatları için eğitmenleri ve kursiyerleri tebrik eden Belediye Başkanı Yücel, her yıl mevcut kurslara yenilerini ekleyerek daha çok vatandaşı bu kurslardan faydalandırmayı hedeflediklerini belirtti.



“Kültürel miraslarımızı gelecek nesillere aktarmak istiyoruz”

Türk el sanatları ve yöresel sanatları yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Hem kadınlarımızın sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunmak hem de unutulmaya yüz tutmuş kültür mirasımız el sanatlarımızı yaşatmak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’müze bağlı doğu, batı ve merkez mahallelerimizdeki el sanatları atölyelerinde her yıl kurslar düzenliyoruz. Kadınlarımız için meslek edinme, hobi, nakış, dikiş, giyim, çanta, kozadan çiçek yapımı, geleneksel el nakışı, dekoratif eşyalar, duvar süsleri, çini, takı başta olmak üzere 40 farklı branşta düzenlenen kurslarımızda, her yıl yaklaşık 3 bin kursiyerimize usta öğreticiler tarafından eğitim veriyoruz. Kurslarımızda öğretilen el sanatları sayesinde hem eski sosyal yaşamımızın günümüze yansımalarını görüyor, hem de somut olmayan bu kültürel mirasımızı kuşaktan kuşağa aktararak koruyoruz” dedi.



“Yıl sonu sergileriyle kurslarımızı taçlandırıyoruz”

“Doğuda Demirtaş batıda Okurcalar Mahallesi’ne kadar tüm atölyelerimizde açtığımız kurslarımızı yıl sonu sergilerimizle taçlandırıyoruz” diyen Alanya Belediyesi Başkanı Adem Murat Yücel, daha çok vatandaşın istifade edebilmesi için kursları tüm hizmet sahasına yaydıklarını söyledi. Başkan Yücel, sergilenen eserlerin desenleri, renkleri, motifleri, kumaşları ve daha pek çok detayıyla sergiyi gezen ziyaretçileri etkilediğini de ifade etti.



“Sergilerimiz devam ediyor”

Yarın saat 10.30’da Mahmutlar Düğün Salonu ve saat 14.00 Cikcilli Düğün Salonu’nda iki ayrı sergi daha açacaklarını hatırlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Ayrıca 16 Haziran Perşembe saat 11.00’de Okurcalar Düğün Salonu’nda ve saat 14.00’te Avsallar Düğün Salonu’nda da birer sergi açarak bu değerli emekleri vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” vurgusunu yaptı.

