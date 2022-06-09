En güzel Antalya fotoğrafları için geri sayım başladı 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması

Birincisi geçen yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören 4 Mevsim Antalya Fotoğraf Yarışması için geri sayım başladı. Son katılım tarihi 30 Eylül 2022 olarak belirlenen yarışmaya isteyen herkes katılabilecek.

Yarışmayı düzenleyen 4 Mevsim Antalya Platformu yetkilisi Barış Geçilioğlu, amaçlarının 4 mevsimi farklı güzellikte yaşayan, dünyanın nadide şehirlerinden Antalya’nın bu farklılığını objektiflerin gözünden yansıtmak olduğunu belirterek, ‘’Şüphesiz dünyanın en güzel yeri olan Antalya’nın herhangi bir yerinden, herhangi bir zamanda çekilmiş bir kare fotoğraf ile Antalya’yı en iyi şekilde anlatan, farklı ve özel fotoğrafın ortaya çıkmasını ve bunun paylaşılmasını amaçlıyoruz’’ dedi.

Yarışmaya katılan ve dereceye giren eserlerin Antalya’nın tanıtımı için farklı mecralarda kullanılacağını belirten Barış Geçilioğlu,’’Jüri seçiminin ardından en iyi 30 eser ise sergilenmeye hak kazanacak. Bu eserler ise yıl boyunca Antalya’nın önemli turistik çekim merkezlerinde sergilenecek. Bu yıl katılımın yoğun olmasını bekliyoruz. Şu ana kadar yoğun başvuru söz konusu’’ diye konuştu.

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