Konyaaltı eğitimde fırsat eşitliği oluşturuyor

Gençlerin aydınlık yarınlara ulaşması için eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak adına eğitim desteğini sürdüren Konyaaltı Belediyesi, gençleri uzman eğitimci kadrosu gözetiminde hayalini kurdukları lise ve üniversitelere hazırlıyor. Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) çatısı altında hizmet veren Etüt Merkezi’nde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak öğrenciler ve okullarında destek için kurslarda ücretsiz eğitim alıyor.



Uzman eğitmenler eşliğinde dersler

KONSEM Etüt Merkezi’nde 8'inci sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler; 11 ve 12'nci ve mezun üniversite hazırlık kurslarında ise Türkçe, Matematik, Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe ve Psikoloji dersi eğitimi uzman öğretmenler tarafından veriliyor. Yıl boyunca ücretsiz deneme sınavları, birebir etüt, rehberlik, sınav motivasyonu ve psikolojik destek hizmetlerinden de öğrenciler ücretsiz yararlanıyor.



300 öğrenci eğitim alıyor

300 kişinin eğitim aldığı etüt merkezinde öğrenciler, okul derslerine yönelik de destek alıyor. Üniversiteye hazırlık kurslarında öğrencilere eşit ağırlık ve sayısal olmak üzere iki ayrı branşta dersler veriliyor. 8’nci sınıflar için açılan kurslarda 5 grupta 90 öğrenci, 11’inci sınıflar için açılan kurslarda 2 grupta 40 öğrenci, 12’nci sınıflar için 4 grupta 70 öğrenci ve mezun öğrenciler için açılan kurslarda 5 grupta 100 öğrenci eğitim görüyor.



LGS’de yüzde 100, YKS’de yüzde 87 başarı

Hem LGS hem de YKS’ye katılacak öğrencilere başarılar dileyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Her geçen yıl öğrencilerimizin sınavlarda başarı oranı artıyor. Ülkemizin geleceği olan gençlerimize Konyaaltı Belediyesi olarak birçok alanda destek sağlıyoruz. Gençlerimiz, kurs merkezlerimizde bilimin ışığında, kaliteli eğitim alıyor. Geçtiğimiz yıl LGS’de yüzde 100 başarı, YKS’de ise yüzde 87 başarı sağlayan öğrencilerimiz bizleri ve ailelerini gururlandırdı’’ dedi.

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