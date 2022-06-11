Kaş'ta makilik yangını (3)

KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Kaş ilçesinde Yeşilköy Mahallesi'nde makilikte saat 12.00'da başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Üzümlü ve İslamlar Mahallerindeki makiliğe sıçradı. Üzümlü Mahallesi'nde alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Vatandaşlar bahçe sulama hortumuyla yangına müdahale etti. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Kınık Mahallesi Doğular mevkisindeki yangında da soğutma çalışmaları başlatıldı.
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de yangının kontrol altına alındığını ve zarar gören alanın tespiti için çalışmaların başlatıldığını söyledi. (DHA)Ahmet ACAR/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet ACAR
2022-06-11 18:23:41
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