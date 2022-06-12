Burundili turist Köprüçay'da kayboldu (2)

ARAMA ÇALIŞMALARINA YAĞMUR ENGELİ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'na girmesinin ardından akıntıya kapılarak kaybolan Burundili Ally Seifu Bukere için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları şiddetli yağmur nedeniyle durduruldu. Hava durumuna göre çalışmaların yeniden başlatılacağı belirtildi. Jandarma Arama-Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama-Kurtarma, AFAD, Side Sualtı Arama-Kurtarma, AKUT, İHH, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yer aldığı çalışmalarda Bukere'nin 3 noktada olabileceği tespit edilmişti, arama faaliyetleri bu bölgelerde yoğunlaştırılmıştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2022-06-12 17:12:44
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