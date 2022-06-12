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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burundili turist Köprüçay'da kayboldu (2)

DHA

Burundili turist Köprüçay'da kayboldu (2)


ARAMA ÇALIŞMALARINA YAĞMUR ENGELİ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'na girmesinin ardından akıntıya kapılarak kaybolan Burundili Ally Seifu Bukere için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları şiddetli yağmur nedeniyle durduruldu. Hava durumuna göre çalışmaların yeniden başlatılacağı belirtildi. Jandarma Arama-Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama-Kurtarma, AFAD, Side Sualtı Arama-Kurtarma, AKUT, İHH, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yer aldığı çalışmalarda Bukere'nin 3 noktada olabileceği tespit edilmişti, arama faaliyetleri bu bölgelerde yoğunlaştırılmıştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2022-06-12 17:12:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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