Tevfik Hoca Evi’nde renkli aktivite

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Tevfik Hoca Evi’nin ziyaretçileri, Diyetisyen Şule Demir’den sağlıklı beslenme tüyoları aldı. Ufak seminerin ardından Fizyoterapist Ayşegül Özcan ile egzersiz yapan misafirler Ayşegül Macar Koçak ile de çömlek çarkında seramik objeler yaptı.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu Aile İçi İletişim ve Sağlıklı Yaşam Seminerleri devam ediyor. Vatandaşlara yönelik düzenlenen seminerler çerçevesinde Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi’nde ‘Hareket Et, Sağlıklı Beslen, Mutlu Yaşa’ semineri düzenledi. Seminere, Tevfik Hoca Evi’nin ziyaretçileri yoğun ilgi gösterdi.



Diyetisyen Demir’den sağlıklı beslenme tüyoları

Alanya Belediyesi Diyetisyeni Şule Yavuz Demir de sağlıklı beslenme alışkanlıkları, diyetin gerçek tanımı, beslenmede dikkat edilmesi gereken noktalar, besin grupları, su tüketiminin yeri, obezitenin önlenmesi ve tedavisinde sağlıklı diyetin önemi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Diyetisyen Demir, yaşın ilerlemesi ile birlikte bireylerin büyüme ve gelişme süreçlerinin sonlandığını ve bunun gereği olarak metabolizmanın artık eskisinden de az kaloriye ihtiyaç duyduğunu belirterek kalorisi yüksek besinlerin daha az tüketilmesini önerdi. Belirli bir yaştan sonra görülme sıklığı artan hipertansiyon diyabet ve kalp damar hastalıklarında nasıl beslenmeleri gerektiği konusunda bilgiler verdi.



Fizyoterapist Özcan’dan egzersiz tavsiyeleri

Fizyoterapist Ayşegül Özcan tarafından da günlük 20 dakika yürüyüşün ve hareketin insan sağlığı açısından önemi anlatıldı. Kasiskelet sistemi ağrılarından ve çözümlerinden bahseden Özcan, seminere katılım sağlayan misafirlerin sorularını cevapladı. Seminer sonunda Fizyoterapist Özcan katılımcılara egzersiz yaptırdı.



Kil ve boyama çalışması yapıldı

Katılımcılar seminerlerin ardından Alanya Belediyesi El Sanatları Öğretmeni Ayşegül Macar Koçak eşliğinde çömlek çarkında seramik objeler yaptı. Çömlek sanatının tekniklerini ve tarihçesini öğrenen katılımcılar, biblo boyama etkinliğine de katıldı. Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, etkinliğin ardından katılım gösteren misafirlere teşekkür ederek, Alanya Belediyesi’nin bu ve benzer etkinliklerinin dönem dönem gerçekleştirilmeye devam edeceğini belirtti.

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