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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 438 hekim mezun oldu Genç hekimler yeminlerini etti

İHA

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan 438 öğrenci yemin ederek hekim oldu.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 438 hekim mezun oldu Genç hekimler yeminlerini etti

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan 438 öğrenci yemin ederek hekim oldu.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Yemin Töreni düzenlendi. Vali Ersin Yazıcı’nın da katıldığı törende yemini dünyada ilklere imza atan Prof. Dr. Ömer Özkan ettirdi.

“Akdeniz Üniversitesi gururumuz”
438 gencin bu özel anına tanıklık etmek üzere bir araya geldiklerini söyleyen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Kıymetli anne, babalar bu ülkeye gerçekten gurur duyabileceğiniz evlatlar hediye ettiniz. Bu evlatlar ülkenin dört bir köşesinde ülkenin güzel insanlarına hizmet edecekler. Türkiye’nin en önemli üniversitesi en bilinen tıp fakültesi olan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oluyorsunuz. Bu işi en iyi yapan hocalarınız burada. Hocalarınız sizleri dünya standartlarında yetiştirdiler.” dedi. Erzincan’dan Gaziantep’ten Edirne’den ve Türkiye’nin başka yerlerinden çeşitli kişilerden şu telefonları aldığımda acayip mutlu oluyordum. ‘Bir hastamız var bize yardımcı olun Akdeniz Tıp Fakültesi’nde tedavi edilmesi lazım bize yardımcı olun’ dediklerinde onur ve gurur duyuyordum. Bu gururu yaşatan bir fakülteden mezun oluyorsunuz, sorumluluğunuz ağır. Ama inanıyorum ki bu onurlu gururlu dünyanın ve Türkiye de herkesin bildiği bu üniversiteden mezun olan gençler, aldığınız değerler ve akademik eğitimle yurdumuzun güzel insanlarına hizmet edeceksiniz. Kurtarıcımız Ulu Önder Atatürk’ün de ifade ettiği gibi; Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.’ Biz size emanetiz, size güveniyoruz. Yeni hayatınızda sağlık ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“40’ıncı yıl gururu yaşanıyor”
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “6 yıl gibi kısa sayılmayacak bir zaman beraberdik. Size emek verdik, siz de kendinizi geliştirdiniz. Ben de bir tıp doktoru olarak aynı yollardan geçtim. 21 yıl önce ben de sizinle aynı heyecanı yine bu güzel kampüste yaşamıştım. Bu nedenle neler hissettiğiniz çok yakından biliyorum. Hepiniz tıbbın yaşamları değiştirme gücüne ilk elden tanık oldunuz ve siz de insanların yaşamlarına imza atacaksınız” dedi. Akdeniz Üniversitesi’nin 40’ıncı yılını kutladıklarını söyleyen Rektör Özkan, “40 yıldır bu şehre ve ülkeye hizmet etmenin yanında yüzlerce başarılı hekimi de ülkemize kazandırdık. Kuruluşundan bugüne üniversitemize çok sayıda kıymetli bilim insanı büyük katkılar sağladı. Aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum. Hala hayatta olanlara minnetlerimi sunuyorum. Fakülteye kuruluş yıllarında, çalışmalarıyla, şahsiyeti ile büyük izler bırakmış olan Tuncer Karpuzoğlu hocamızı anmadan geçmek istemiyorum. Organ nakli merkezimizin kurucusu Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu’nun büyük emekleriyle 1982 yılında böbrek nakli ile başlayan organ nakli uygulamaları, Türkiye’nin ilk kalp naklini yapan Prof. Dr. Ömer Bayezid hocamız ve çok değerli hocalarımızın katkıları ile aradan geçen her yıl daha da güçlendi. Prof. Dr. Ömer Özkan hocamız önderliğinde yapılan, ülkemizde ve hatta dünyada ilk olan nakillerle de bu başarı uluslararası bir boyuta taşındı. Aranızdan bu bayrak yarışını daha da ileriye taşıyacak lider doktorların çıkacağına inancım tam” şeklinde konuştu.

Tıp Fakültesi’nden 6 bin 419 hekim mezun oldu
Mezun olan hekimlerin 330’a yakın öğretim üyesiyle 6 yıl boyunca yaklaşık 5 bin 500 ders saatini başarıyla tamamladığını söyleyen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, “Fakültemiz 12 yıldır Tıp Eğitimi Programı akreditasyon Derneği tarafından ve üniversitemizde son iki yıldır Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından akredite edilmiştir. Her iki akreditasyon belgemizi de ülkemizde ilk alan kurumlardan birisi olarak sizleri çift akreditasyon belgesi ile mezun ediyoruz. Her iki belgenin diplomamızın dünyanın her yerinde geçerli olmasını sağladığını ve aldığınız eğitimin kalitesini gösterdiğini hatırlatmak isterim” dedi. Dekan Gürpınar Tıp Fakültesi’nden bugüne kadar 6 bin 419 hekim mezun olduğunu ve fakültenin kuruluşunun 49. yılına girdiğini sözlerine ekledi.
Dönem birincisi Mahir Anıl Beşiktaş ise “Nitelikli doktorlar olarak yetişmemiz için, kendilerini öğrencilere adayan, ayrıca bu sene, Tıpta Uzmanlık Sınavı’na daha iyi hazırlanabilmemiz için TUS denemeleri hazırlayan, çok değerli fakülte hocalarımıza, teşekkür ediyorum. Sizlere layık olmaya çalışacağız” dedi.
Konuşmaların ardından Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından mezun olan hekimlere Hekimlik Andını yaptırdı. Program mezun olan hekimlere başarı belgelerinin takdimi ve fotoğraf çekimleri ile son buldu. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir de mezun olan kızı Ayşe İrem Özdemir’e onur belgesini kendi takdim etti.
Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda düzenlenen törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Neval Boztuğ, Prof. Dr. Levent Sarıkcıoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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