Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası başladı



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da düzenlenen Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası'na, 37 ülkeden 437 sporcu katıldı.

Şampiyonada milli takım 12 kadın, 12 erkek sporcu ve 6 takım ile madalya için mücadele ediyor.

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) tarafından Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 37 ülkeden 437 sporcu yer aldı. 12 kadın, 12 erkek sporcu ve 6 takım ile şampiyonada yer alan milli takım, madalya için mücadele ediyor.

Şampiyonada ay yıldızlı formayla mücadele eden milli sporcular, kadınlar flöre kategorisinde Almila Birçe Durukan, Firuze Ayşen Güneş, Alisa İsbir, İrem Karamete kadınlar kılıç kategorisinde Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse, Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, kadınlar epe kategorisinde Aleyna Ertürk, Gökçe Günaç, Yağmur Sönmüş, Damlanur Sönmüş.

Erkekler flöre kategorisinde Alp Eyüpoğlu, Alp Tuna Korkmaz, Batuhan Mazlumoğlu, Martino Minuto, erkekler kılıç kategorisinde Muhammed Anasız, Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Enver Yıldırım, erkekler epe kategorisinde Hilmi Taha Ekenler, Halis Efe Elibol, Cengizhan Öner, Ali Ege Say yer alıyor. Şampiyona, 22 Haziran'da sona erecek. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2022-06-17 15:22:54



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