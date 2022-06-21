Başkandan işçilere teşekkür yemeği

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileriyle bir araya geldiği yemekte tüm personele özellikle son birkaç yılda yapılan çalışmalar için teşekkür etti. Türkiye’de en büyük sorunlardan birinin vasatlaşma, yani bir işi orta ayar yapma olduğunu belirten Esen, gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman, orada yapılan işlerin de burada yapılanlarla aynı olduğunu, fakat orada vasatlaşma sorunu olmadığı için parkların daha güzel olduğunu söyledi. Son yıllarda Konyaaltı bölgesinde vasatın çok üzerine çıkılarak çok başarılı işler çıkarıldığını belirten Esen, “Özellikle HayatPark, özellikle Engelsiz Park. Hurma 252’nci Sokak’ta yaptığınız çalışma ve birkaç park daha. Bunların hepsinin memnuniyetini sizlerle paylaşmak istedim” dedi.



“Dünyayı emekçilerin emeği güzelleştirecek”

Dünyayı sermaye sahiplerinin sermayelerinin değil, emekçilerin emeğinin güzelleştireceğini vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Emeğiniz var olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Diliyoruz, daha çok maaş aldığınız, daha kolay geçindiğiniz, aldığınız ücretle çocuklarınız için daha güzel hayaller kurabileceğiniz bir güne inşallah kısa zamanda kavuşuruz. Elinize sağlık, yaptığınız işlerin hepsi güzeldi. Çalışmalarınızla halk tarafından takdir ediliyorsunuz. Bu memnuniyetler bana ulaştırıldı, ben de hepiniz adına kabul ettim. Bunun için ben de sizlere teşekkür ediyorum. Halk nezdinde bana böyle bir sevinç ve gurur yaşattığınız için sağ olun, var olun” diye konuştu.

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