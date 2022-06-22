Gazipaşa'da uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı

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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan şahıs, yol kontrol uygulamasında yakalandı.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan araçtaki T.T. isimli şahsın “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan arandığı tespit edildi. Şahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine araçta yapılan aramada valiz içerisinde 5 gram eroin ele geçirildi.

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