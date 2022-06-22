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Antalya'nın batısına turist çekecek proje Antalya'da turizm sektörüne yapılacak 850 milyon TL'lik yatırımla bin 300 kişiye istihdam sağlanacak Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi: "Tamamen yabancı ağırlıklı proje oldu. Ekonomiye katkımız olacak, ülkemize döviz çekiyoruz" "Turist ülkeden çıkmaya yakın cebindeki son parayı harcamak ister, amacımız aslında o turisti projemize çekmek"

İHA

Antalya'nın batısına turist çekecek proje Antalya'da turizm sektörüne yapılacak 850 milyon TL'lik yatırımla bin 300 kişiye istihdam sağlanacak Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi: "Tamamen yabancı ağırlıklı proje oldu. Ekonomiye katkımız olacak, ülkemize döviz çekiyoruz" "Turist ülkeden çıkmaya yakın cebindeki son parayı harcamak ister, amacımız aslında o turisti projemize çekmek"

Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde içerisinde lüks otel, alışveriş merkezi ve rezidansların olduğu Fenix Center Projesi'yle ilgili olarak, “Bölgenin en büyük projelerinden birini 850 milyon maliyetle tamamlamış olacağız. Yüzde 70 yatırımımız tamamlandı, yüzde 30’u devam ediyor. Seneye ilk etabını haziran, ikinci etabını eylül ayında açmış olacağız. Turistin ayrılırken son parasını harcamasını sağlayacağız” dedi.
Konyaaltı ilçesinde içerisinde lüks otel, alışveriş merkezi ve rezidansların olduğu Fenix Center Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, Fenix Center Projesi içinde şu ana kadar yapılan çalışmaların yer aldığı slayt sunumu gerçekleştirildi. Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi, Antalya'nın yükselen yıldızı Fenix Center Projesi'nin alanının güçlü markalarıyla üç yeni anlaşmaya imza attığını kaydetti. Swissotel Living'in Akdeniz'deki ilk rezidans yatırımını Konyaaltı Plajı'nın yakınındaki Fenix Center'da hayata geçirdiğini aktaran Mavi, "Her yıl 7 milyon turistin geçiş güzergahında yer alan Fenix Center'da lüks markaların karmasından oluşan 'Fashion Mall'un işletmesini de global çapta hizmet veren Ticari Gayrimenkul şirketlerinden Fiba Commercial Properties üstlendi. Projenin en üst katında konumlanan terasta ise Mehmet Gürs ve Cihan Çetinkaya ile heyecan verici yeni restoran projesi yer alacak" ifadelerini kullandı.
Fenix Center'in kente farklı bir konsept sunduğuna dikkati çeken Mavi, lüks restoranda ilk getirilecek markaların yer alacağı mağazalara, sosyal aktivite alanlarına kadar kentte yeni bir destinasyon oluşturmak istediklerini vurguladı. Mavi, Fenix Center'in Antalya'da yaşayacak ya da tatile gelecek olanlara lüks segmentte tatil anlayışını hissettireceklerini, projenin alışveriş için gelecek olanlara da dünyanın en iyi perakende firmalarının yanı sıra gurme markalarıyla farklı bir konsept sunacağını anlattı. Eyüp Mavi, Antalya’nın bu tarz projelere ihtiyacı olduğunu belirterek, kente dünyanın birçok önemli markasını getireceklerini söyledi.

"Turistleri çekeceğiz"
Yaptıkları projenin Antalya’yı dünyada farklı bir noktaya çekeceğini ifade eden Mavi, “Bir turist Antalya’ya tatile geldiği zaman çok farklı seviyede gurme restoranlar, alışveriş alanları, farklı konseptte lüks otel bulacak. Gelen bir turistimiz şehre geldiği zaman dışarı fazla çıkmıyor. Bizim amacımız turisti şehre yaymaktır. Yanı başımızdaki limana 36 kruvaziyer gemisi yanaşacak. Bu turisti çekmek ve alışveriş yapmasını sağlamak istiyoruz. Otelimizde her şey dahil sistemi olmayacak, sadece kahvaltımız var. Biraz daha turistin alışkanlıklarını değiştirmek gibi amacımız var” dedi.
Güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Mavi, 2023 yılının haziran ayında açmayı planladıklarını kaydetti.

Projenin maliyeti 850 milyon lira
İçinde lüks otel, AVM ve rezidansların olduğu karma bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Mavi, “Denize uzaklığımız 500 metre ve orada bir plajımız var. Dünyaca ünlü deniz manzaralı SPA merkezimiz var. Ünlü bir restoranımız olacak ve yine bir otelimiz olacak. AVM alanımız başlı başına ayrı bir bölüm. Bitirildiğinde 108 bin metrekare kapalı alan olacak. Bölgenin en büyük projelerinden biri olacak. 850 milyon maliyete tamamlamış olacağız. Yüzde 70 yatırımımız tamamlandı, yüzde 30 devam ediyor. Seneye ilk etabını haziran, ikinci etabını eylül ayında açmış olacağız” diye konuştu.

"Rezidansların satışı tamamlandı"
Rezidansların satışının yüzde 98 oranında tamamlandığını kaydeden Mavi, “Ağırlıklı olarak Rusya, Almanya, Amerikan vatandaşları alım yaptı. Son dönemde Ruslara satışlar arttı. Yerli düşük kaldı. Tamamen yabancı ağırlıklı proje oldu. Ekonomiye katkımız oluyor, ülkemize döviz çekiyoruz” dedi.

Turistleri çekecek
Mavi, otelin 400 yatak kapasiteli olacağını ve yıl boyunca yüzde 80 doluluk oranında geçirmeyi planladıklarını belirtti. Projede dünya markalarının yer alacağının altını çizen Mavi, “Batı Antalya yönünde biz tam çevre yolu girişindeyiz. Ulaşılabilir bir noktadayız. Turistleri tatil ajansları ile projeye çekeceğiz. Turist ülkeden çıkmaya yakın cebindeki son parayı harcamak ister. Amacımız aslında o turisti projemize çekmek. Bölgede yerele de hitap edeceğiz. Ama ana hedefimiz ülkeye döviz getiren bir AVM yatırımı olsun” ifadelerini kullandı.
Fenix olarak genelde problemli noktalarda projeler yaptıklarını dile getiren Mavi, “Şehrin kanayan yarası olan bir lokasyondu burası ve 25 yıldır boştu. 3,5 yıl içinde burayı toparladık ve projemizi yapmaya başladık. Bizim projemiz sayesinde bölgede de bir hareketlenme başladı” dedi.
Mavi, proje ile bin 300 çalışanın istihdam edileceğini ifade ederek, bacasız sanayi şeklinde bir yatırım olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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