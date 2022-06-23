Ormandaki cesedin kayıp emlakçıya ait olduğu değerlendiriliyor

Antalya’da kayıp emlakçı için ormanlık alanda yapılan aramalar sırasında bir erkek cesedi bulundu.

Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde ortadan kaybolan emlakçı Ahmet Ataoğlu’nun son görüldüğü Büyükhasbahçe Mahallesi ormanlık alanında yürütülen kazı çalışmalarında bir erkek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerinin çalışma yürüttüğü bölgeye gelen cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulundu. Çalışmaların devam ettiği alanda geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.