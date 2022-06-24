Alışveriş merkezindeki bahşiş kutularını çalıp kaçtı Hırsızın bahşiş kutularını çöp poşetine koyarak aldığı anlar kameraya yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir alışveriş merkezinde iki ayrı iş yerinin bahşiş kutularının çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay anında oldukça rahat olduğu gözlenen hırsızın iş yerlerinden birinin kasasındaki paraları da aldığı görüldü.

Manavgat Çevreyolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde gecenin ilerleyen saatlerinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Alışveriş merkezinde ilk girdiği iş yerinden çalışanların bahşişlerini attığı kutuyu çalarak çöp poşetine koyan hırsız, ikinci iş yerine de elinde çöp poşetiyle girdi. İş yerinin kasasında bulunan 500 TL civarındaki parayı alan şahıs, daha sonra bahşiş kutusunu da çöp poşetine koyarak ayrıldı. İlk çalınan bahşiş kutusunda 3 bin, ikincisinde ise 500 TL civarında para olduğu öğrenildi. Olayın ardından AVM'ye gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince parmak izi çalışması yapılırken, güvenlik kameralarında görülen hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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