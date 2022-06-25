Oğluna süt alıp dönerken, kazada öldü; eşi arayınca kimse açamadı



Veli KÖKEN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde Şakir Biçer (51), yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Biçer'in 4 yaşındaki oğluna süt alıp döndüğü öğrenilirken, kaza yerinde eşinin aradığı telefonunu kimse açamadı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede hurdacılık yapan Şakir Biçer, Ankara'daki yeğeninin düğününe katılmak için eşi ve oğluyla otobüse binmek üzere durağa geldi. Biçer, otobüs beklenirken, 4 yaşındaki oğluna süt almak için yolun diğer tarafında bulunan markete gitti. Dönüşte Akdeniz Bulvarı'ndan karşıya geçmeye çalışan Biçer'e, C.S.'nin (47) kullandığı 16 ALC 019 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Biçer, şarampole savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Biçer, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Bu sırada kazadan habersiz durakta bekleyen eşi, uzun süre dönmeyen Şakir Biçer'i telefonla aradı ulaşamayınca da kocasını tanıyanları arayarak durumu bildirdi. Kaza yerinde çalan telefonu ise kimse açamadı. Bu sırada bölgeye gelen Biçer'in yakınları, acı haberi alınca eşine de söyledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Şakir Biçer'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü C.S. ise gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Veli KÖKEN

2022-06-25 13:02:05



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