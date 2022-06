3. kez intihar girişiminde bulunan şahsı, bu kez yemekle ikna etmeye çalıştılar 2 günde 3 kez intihar girişiminde bulunan şahıs, bu kez 50 metrelik baz istasyonuna çıktı Vatandaşlar şahsı yine kokoreç ve yemekle ikna etmeye çalıştılar 10. saatinde şahıs baz istasyonundaki eylemini devam ettiriyor

Antalya’da AVM ve kolejin reklam tabelasının ardından bu kez baz istasyonunda 3. kez intihar girişiminde bulunan şahsı, yine kokoreçle ikna etmeye çalıştılar. Baz istasyonuna zarar verip söktüğü parçaları zemine atan şahsın, sıcak havaya rağmen en uç noktadaki eylemine devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 04.00 sırasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali içindeki baz istasyonuna çıkan bir şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın, geçtiğimiz cumartesi günü önce bir AVM’ye ardından, kolejin çatısına ve reklam tabelasına çıkan Yusuf Ç. olduğu belirlendi. Ekiplerin ikna çabalarına yanıt vermeyen Yusuf Ç., baz istasyonunun en uç noktasına kadar çıktı. Burada uykuya geçen Yusuf Ç., sabaha kadar uyudu. Havanın aydınlanmasıyla kendine gelen şahsı, polis ekipleri ikna etmek için yine çaba sarf etmeye başladı.



"Parçaları aşağı attı"

Ekiplerin çabasına karşılık vermeyen şahıs, baz istasyonundan söktüğü parçaları zaman zaman zemine attı. Polis şahsı, “Gel yemek yeriz kahvaltı yaparız beraber. Yavaş yavaş gel. Bekliyoruz seni yavaş yavaş in. Aşağı in oturup konuşalım sorun neyse çözelim” dedi.

"Yemek ve kokoreç teklifi"

Olayı izleyen gençler, “Gece ikiden beri burada. Herkesi mağdur ediyor. Kendini aşağı at diyoruz ama atmıyorlar. Demiler ısındı şuan aşağı iniyor. Onun ilacı kokoreç. Kokoreçi gördü mü bayılıyor. Hastanede gören herkes bunla fotoğraf çektirmiş. Ünlü oldu. Gel gel sigaran hazır. Dolunay Kokoreç'ten istiyor adam kaliteli. Gel seni öğle yemeğine de götüreceğiz. Aşağı in diyerek şahsı ikna etmeye çalıştı.

"Havadan da görüntülendi"

Yusuf Ç.'nin baz istasyonunun en uç noktasında bulunduğu yer drone ile de görüntülendi. Şahıs eski eşi ve çocukları gelmesine rağmen inmedi ve 10. saatte eylemini devam ettiriyor.

