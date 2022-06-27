Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'ya, 26 Haziran itibarıyla hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı, 4 milyonu geçti. Kente 1 Ocak26 Haziran'da gelen turist sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 193'lük artış oldu.
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, 1 Ocak26 Haziran'da kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının, 4 milyon 11 bin 508'e ulaştığı kaydedildi. Kente 1 Ocak26 Haziran'da gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 193 arttı. Geçen yıl aynı dönemde kente gelen turist sayısı ise 1 milyon 368 bindi.
Bu yıl 1-26 Haziran'daki yolcu sayısı da 1,5 milyon barajını aşarak, 1 milyon 596 bin 201 kişiye ulaştı. Sadece haziran ayında gelen turist sayısı, geçen yıl 1 Ocak-26 Haziran'daki sürede gelen toplam turist sayısının üzerine çıktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-06-27 16:25:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.