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Eğitimci Yazar Purut: “İlk romanımda bu başarıyı elde etmek gurur verici"

İHA

Eğitimci Yazar Purut: “İlk romanımda bu başarıyı elde etmek gurur verici"

Eğitimci Yazar Deniz Erkin Purut, “Ben Zaten Âşıktım Sen Üstüne Geldin” adlı romanının İngilizceye çevrildiğini duyurarak, sektöre ilişkin eleştirilerde de bulundu.
Okuma oranlarının düşük olduğunu ve günümüzde kitaba mesafeli yaklaşıldığını dile getiren yazar Deniz Erkin Purut, “Bir yazar olarak ne yazık ki Türkiye’deki okuma oranlarını sorgulamak zorunda kalıyorum. Eskisi gibi dünya çapında edebi eser veremeyişimizin sebebi de çok üzgünüm ama halkımızın kitaba olan bakış açısıyla ilgili. Karacaoğlanların, Mevlânâların, Hacı Bektaşların, Yunusların diyarındayız ama yeni bir efsane çıkaramıyoruz” dedi.
''Yazarlık ülkemizde meslek olarak tanınmıyor”
Genç yazarların desteklenmediğine dikkat çeken genç yazar, “Marifet iltifata tabidir diye muhteşem bir atasözümüz var. Gerçekten de marifeti, ancak iltifat açığa çıkarabilir. Ancak bırakın iltifat etmeyi, marifeti görecek gözlere bile muhtaç durumdayız bugünlerde” dedi. Yazarlığın meslek olarak görülmediğinden de yakınan Purut, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Arkadaşlarım soruyor mesela; ‘Deniz şimdi ne iş yapıyorsun?’ diye. Üstelik bunu soranlar, yazar olduğumu bilen arkadaşlarım. Trajikomik, öyle değil mi? ‘Yazarlık’ meslekten bile sayılmıyor ülkemizde.”

“Amanda hocking’in dijital başarısı”
Genç meslektaşlarına tavsiyede bulunan Deniz Erkin Purut, okura ulaşmak için teknolojinin imkanlarından yararlanabileceklerini ifade etti. Purut, “Yazdığınız kitabı İngilizceye çevirip Amazon’un bir alt uygulaması olan Kindle’a yükleyerek sınırları aşıp tüm dünyadan okurlara ulaşabilirsiniz. Türkiye’de istediğiniz rakamlara ulaşamayan kitabınız kim bilir belki de Kindle aracılığıyla milyonlarca satar. Şaka yapmıyorum, bunu 26 yaşındaki Amerikalı yazar Amanda Hocking başardı. Ülkesinde yayınevi bulamayan Hocking bu dediğimi yaptı ve ekitap olarak yayınladığı eseri tam 900 bin adet sattı. Milyoner olması da cabası'' şeklinde konuştu.

“Olumsuzluklar başka bir dünyanın kapısını aralayabilir.”
Şu anda dünyada en çok satan 100 kitabın 20’sinin ekitap olarak yayınlandığını belirten Deniz Erkin Purut, kendi romanı “Ben Zaten Âşıktım Sen Üstüne Geldin”i de İngilizceye çevrildiğini duyurdu. Purut, “Tüm bu anlattıklarımdan sonra kitabımı İngilizceye çevirdiğimizi söylemem herhalde şaşırtıcı olmayacaktır. Kitap tutkunlarına son sözüm; pes etmek yok! Görüldüğü gibi bazı olumsuzluklar size bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayabilir. Bahane üretmeden yaşayanlara daima başarılar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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