Kaş Belediye Spor güreş takımı Edirne'ye uğurlandı

Kaş Belediye Spor güreş takımı, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katılmak üzere dualarla Edirne'ye uğurlandı.

Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Akbudak ve Salih Usta, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, uğurlama öncesinde 20 güreşçi ve antrenör Barış Alagöz ile bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Faruk Akbudak, Kaş Belediyesi olarak, her zaman sporun ve sporcuların yanında olduklarını ifade ederek, “Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ilçemizi temsil edecek güreş takımımıza başarılar diliyorum” dedi.

Akbudak, Usta ve Evren, sporcularla tek tek tokalaştı. Ardından güreş kafilesi, takım otobüsüyle belediye binası önünden Edirne’ye hareket etti. Uğurlamaya, sporcuların aileleri de katıldı.

Bu yıl 123 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

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