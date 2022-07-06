Alanya Gastronomi ve Aşevi Projesi gün sayıyor

Büyük bölümü tamamlanan Alanya Belediyesi Gastronomi ve Aşevi Projesinın yakın zamanda tamamlanacağı bildirildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yemek servisi yapmak, Alanya’nın tarihi ve kültürel lezzetlerini korumak ve yaşatmak aynı zamanda satışını yapmak gibi çok amaca hizmet edecek olan Alanya Belediyesi Gastronomi ve Aşevi Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Oba Mahallesi’nde yapımına başlanan ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in katılımı ile temeli atılan projenin kaba inşaatı neredeyse tamamlandı. Projenin kısa süre içerisinde bitirilerek, hizmete açılacağı belirtildi.

Başkan Yücel, projeyle ilgili bilgilendirme yaparak, “İçerisinde aşevi, gastronomi atölyeleri, yemek imalathanesi ve satış ofisi gibi bölümler bulunacak olan projemiz bodrum katında sıcak mutfak ve soğuk odalar, zemin katında ise pastane ve soğuk mutfak bulunan, günlük 5 bin kişiye yemek çıkabilecek şekilde tasarlandı. Alanya’mızın ihtiyacı olan bir projeydi ve gayretli çalışmalar sonrası büyük aşama kaydettik. Gastronomi eğitimi verilecek ve içerisinde derslikler de bulunacak olan projemizi kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete açacağız" dedi.

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