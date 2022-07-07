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Başpehlivan Şimşek: Altın kemerin ebedi sahibi olmak için söz veriyorum

DHA

Başpehlivan Şimşek: Altın kemerin ebedi sahibi olmak için söz veriyorum


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) BU yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi olan başpehlivan Cengizhan Şimşek (26), "Ali Gürbüz, 2 defa üst üste altın kemeri aldı. Ama 3'üncüsü nasip olamadı. Güreş sporu nasip işi. Eğer nasibine yazılmadıysa olmuyor. Ben anneme, 'Bu altın kemeri alıp senin boynuna takacağım' diye söz vermiştim. Allah bana nasip etti. Altın kemerin ebedi sahibi olmak için söz veriyorum" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi Cengizhan Şimşek, Edirne'de düzenlenen 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı yenerek altın kemerin sahibi oldu. Memleketi Antalya'da coşkulu bir şekilde karşılanan Şimşek, altın madalya kazanma serüvenini ve hedeflerini anlattı.
'KOCA YUSUF, EŞİ OLMADIĞI ZAMAN ÖKÜZLE, BOĞAYLA GÜREŞ TUTMUŞ'
Yörük çocuğu olduğunu dile getiren başpehlivan Cengizhan Şimşek, Yörük geleneğini yaşatacaklarını, Yörük çadırının dumanını tüttürmeye devam edeceklerini anlattı. Konargöçer bir hayat yaşadıkları için yetiştirdikleri hayvanları otlattıklarını aktaran Şimşek, hayvanlarıyla birlikte 8-9 gün yürüdüklerini söyledi. Duraklama yerlerinde bir gün ailesiyle birlikte yemek yerken bir eşek geldiğini belirten Cengizhan Şimşek, "Isparta'nın Çobanhisar köyü Kızılova mevkiinde konaklamamız oldu. Eniştemle sohbet ederken eşeği gördü ve bana 'Eşeği kaldırabilir misin?' dedi. Daha öncelerde Koca Yusuflar öküzle, boğayla güreş tutmuşlar. Eşi olmadığı zaman onlarla antrenman yapıyorlarmış. Yörük olduğumuz için hayvanı kaldırdığımızda kaç kilo olduğunu tahmin etme muhabbetimiz oluyordu. Ben de eşeği getirdim. Herhangi bir artniyet olmadan, hayvana eziyet etmeden belinden tutarak, yani supleks yaparak eşeği kaldırdım ve indirdim. Biz  hayvan sevgisi olan insanlarız" dedi.
'SUPLEKS, 20 GÜREŞTE BELKİ BİR'
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde final etabında 'supleks' oyunuyla rakibini yenen Başpehlivan Cengizhan Şimşek,  aslında 'supleks' oyununun yağlı güreşte pek görülmediğini dile getirdi. Şimşek, "Genellikle grekoromen güreş dalında minderdeki arkadaşlarımız bunu yapıyor. Benim de minder altyapım olduğu için o pozisyon geldiğinde onu yaptım. Antrenmanlarda da çalışmıştım. Kırkpınar'da Orhan Okullu ustama supleks yaptım. Finalde ise Mustafa Taş'a denk geldi. O an denk geldiğinde uygulanıyor. Bunu her zaman yapamayabilirsiniz. Belki 20 güreş yapsan birinde görebilirsin ya da hiç görmeyebilirsin" diye konuştu.
VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU ALTIN KEMERİ KAZANDI
Altın kemeri kazanmak için kış döneminde çok çalıştığını ifade eden başpehlivan Şimşek, rakiplerinden hep bir daha fazla çalışmaya gayret ettiğini vurguladı. Her başpehlivanın hayalinin altın kemer olduğunu belirten Cengizhan Şimşek, "Güreş sporu nasip işi. Eğer nasibine yazılmadıysa olmuyor. Ali Gürbüz, 2 defa üst üste altın kemeri aldı. 3'üncüsü nasip olamadı. Ne kadar iyi olsan da senin nasibinde yoksa olmuyor. Demek ki altın kemer bana nasip olacakmış. İlk başpehlivan çıktığımda anne ve babama söz vermiştim. 'Anne, bu altın kemeri alıp senin boynuna takacağım' diye söz verdim. Allah nasip etti. Ailem açısından da benim açımdan da çok gurur ve onur verici bir durum. Ben sözümü tuttum. Tabi altın kemeri taşımak önemli. Allah'ın izniyle düzgün bir şekilde karakterimi, kişiliğimi ve duruşumu bozmadan altın kemeri taşımaya devam edeceğim. Altın kemerin ebedi sahibi olmak için söz veriyorum. Hiç durmadan yılmadan çalışmalarıma devam edeceğim" dedi. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-07-07 13:08:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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