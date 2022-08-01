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Muharrem İnce: İktidarı eleştirirken diğer muhalefet partileri gibi davranmıyoruz

DHA

Muharrem İnce: İktidarı eleştirirken diğer muhalefet partileri gibi davranmıyoruz


Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikada yanlışlar yaptığını ancak diğer muhalefet partileri gibi olmadıklarını belirterek, "Türkiye'nin Azerbaycan'a yardım etmesini destekliyoruz. 'Ne işimiz var Libya'da' demiyoruz. Çünkü mavi vatanda söz sahibi olmak istiyoruz. Akdeniz'de güçlü olmak istiyoruz. Memleket Partisi olarak doğru gördüğümüze 'doğru', yanlış gördüğümüze 'yanlış' diyoruz" dedi.
Antalya'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Muharrem İnce, Türkiye'nin dış politikasını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikada yanlışlar yaptığını, ancak doğru yapılanları da açıkça söylediklerini aktaran İnce, ABD'nin Türkiye'yi kuşatma altına aldığını belirtti.
İnce, "ABD, Yunanistan'da, Dedeağaç'ta, Girit'te, Larissa'da pek çok yerde üsler kuruyor. Güneyimizde Suriye'de hakeza öyle. Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan abilerine güvenerek Fransa'ya, ABD'ye güvenerek sürekli yaptığı işlerden birisidir bu. Fakat onlara şunu hatırlatmak isterim; 1919-20'lerde İzmir'i işgal ederken İngiltere'nin gazına gelmişlerdi. Dedelerini iyi dinlememişler demek ki. Bu kuşatılmışlıkta Türkiye'nin dış politikadaki yalnızlığında, Erdoğan'ın izlediği yanlış politikalar da var. Memleket Partisi olarak doğru gördüğümüze 'doğru', yanlış gördüğümüze 'yanlış' diyoruz. Diğer muhalefet partileri gibi de değiliz. 'Ne işimiz var Azerbaycan'da' demiyoruz. Türkiye'nin Azerbaycan'a yardım etmesini destekliyoruz. 'Ne işimiz var Libya'da' demiyoruz. Çünkü mavi vatanda söz sahibi olmak istiyoruz. Akdeniz'de güçlü olmak istiyoruz. 'Doğru yaptın' diyoruz, 'destekliyoruz' diyoruz" dedi.
'DİPLOMASİ GENEL MERKEZDEN YÖNETİLİYOR'
İnce, Türkiye'nin Suriye politikasını desteklemediklerini belirterek, "Erdoğan, iktidara gelmeden önce Türkiye'nin dış politika sorunu vardı belki. Fakat bir Suriye sorunu yoktu. Bugün Türkiye'nin bir Suriyeli, Afgan sorunu var. Bunlar Erdoğan'ın yanlış politikaları yüzündendir. Doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' diyeceğiz. Bizim çevremizde olup bitenleri anlayacak, çözecek nitelikli diplomatlarımız vardı. Ama yıllarca onları 'monşerler' diye aşağılayarak, Dışişleri Bakanlığı'ndan dış politikayı alıp, AK Parti Genel Merkezi'ne taşıyarak, devletin resmi görevlilerini almayıp, kendi arkadaşlarının çocuklarını kendine tercüman yapan, parti ilişkileriyle devletin ilişkilerini karıştıran birisi bu ülkeyi yönetiyor. Yaptığı bu yanlışlıklar yüzünden zaman zaman zorluklar yaşayacağız. Ama Türkiye büyük bir devlettir. Yüzyıllık bir devlet falan değiliz. İki bin yıllık bir devletiz. Bizim geleneklerimiz var, devlet kurma geleneğimiz var. Bu zorlukları aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
'TÜRKİYE SEÇİMİNİ YAPACAKTIR'
2023 yılında yapılacak seçimler hakkında da görüşlerini paylaşan Muharrem İnce, UkraynaRusya savaşının veya yaşanan ekonomik krizlerin Türkiye demokrasisini etkilemeyeceğini söyledi.
İnce, şjöyle devam etti:
"Dış ilişkiler, savaşlar ve krizler bizim seçimimizi etkilemez. 'Muz cumhuriyeti' değiliz. Çevremizde krizler de olsa, savaşlar da olsa, Türkiye seçimini yapacaktır. Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Ekonomik krizler, dış ilişkiler, savaşlar bizim seçimimizi etkilemez. 1920'lerde Kütahyaİnegöl işgal altındayken Atatürk maarif kongresini toplamıştı. Öğretmenlerle bir araya gelip, eğitimi tartışmıştı. Türkiye'de son 7080 yıldır 20 büyük genel seçimde 10 kez iktidarı değiştirdi. Krizler de savaşlar da olsa çevremizde, Türkiye seçimini yapacaktır. İktidar değişmesi gerekiyorsa, ki gerekiyor, değiştirecektir." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA
2022-08-01 13:04:03

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