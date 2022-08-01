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Macaristanlı çiftin kuyumcudaki hırsızlığı, işyeri sahibinin dikkatine takıldı Kuyumcuya gelen Macaristan uyruklu çift, kaşla göz arasında bilekliği cebine indirdi Şahıslar işyeri sahibinin dikkati sayesinde başka bir mağazada yakalandı

İHA

Macaristanlı çiftin kuyumcudaki hırsızlığı, işyeri sahibinin dikkatine takıldı Kuyumcuya gelen Macaristan uyruklu çift, kaşla göz arasında bilekliği cebine indirdi Şahıslar işyeri sahibinin dikkati sayesinde başka bir mağazada yakalandı

Antalya’da bir kuyumcuya gelerek altın zincir ve bileklik almak isteyen Macaristan uyruklu çift, kaşla göz arasında 6 bin TL değerindeki bilekliği önce avucunun içerisine alıp, sonra da cebine indirdi. Durumun hemen farkına varan işyeri sahibi ise çok geçmeden peşine düştüğü şahısları başka bir mağazada alışveriş yaparken yakalayarak polise teslim etti.
Olay, Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Kuyumcular Çarsısı içerisindeki bir kuyumcuda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kuyumcuya gelen Macaristan uyruklu Jozsa A. ve Jozsa R.M. çifti, altın bilekliklere bakmak istedi. Çift bir süre zincirleri ve bileklikleri inceledi. Bu sırada işyeri sahibinin dalgınlığından faydalanan erkek şahıs, 6 bin TL değerindeki bilekliği kaşla göz arasında avucunun içerisine alarak saniyeler içerisinde cebine attı. Şahıslar daha sonra ise 'ürünlerini beğenmedik' diyerek kuyumcudan ayrıldı.

Durumun anında farkına vardı
İşyeri sahibi Faruk Küfrevi takımlarını yerine yerleştirirken bilekliklerden bir tanesinin olmadığını fark etti. Anında kamera görüntülerini inceleyen Küfrevi, bilekliğin çalındığını fark etti. Bu sırada dışarı çıkarak turistlerin peşine düşen işyeri sahibi, turistleri çok uzaklaşmadan bir başka mağazada alışveriş yaparken yakaladı. Kuyumcu dükkanına geri getirilen şahıslar polis ekiplerine teslim edildi.

O anlar güvenlik kamerasında
Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kuyumcuya gelen Macaristanlı çiftin, önce ürünleri izlediği sonra ise kaşla göz arasında bilekliği avucunun içerisine alarak cebine indirdiği görüldü.

"Bize para teklif ettiler, biz de polise teslim ettik"
Yaşananları anlatan Faruk Küfrevi, “Karı koca bir turist geldi. Boyunluk zincir ve bileklik bakmak istediler. Ben de kendilerine çıkarttım. O sıra zincir kısa geldiği için vazgeçtiler. Dükkândan çıkıp gittiler. O sırada ben bir bilekliğin eksik olduğunu fark ettim. Kamera kayıtlarını izledim. Cebine attığını gördüm. İçeride bir handa bir mağazada alışveriş yaparken gördük. Kamera görüntülerini gösterince bana direkt bilekliği uzattı. Biz de kendilerini polise teslim edeceğiz dedik. Bize para teklif ettiler. Biz de polise teslim ettik. Değeri 6 bin TL. Şikayetçi olduk. Bu benim başıma gelen ikinci olay oldu. Zincir ve takım aynı takımdı. Zincirin yanında bileklik olmayınca durumun farkına vardım” sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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