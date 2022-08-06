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Antalya'da oteller eylül ortasına kadar dolu; boş yastık bile kalmadı

DHA

Antalya'da oteller eylül ortasına kadar dolu; boş yastık bile kalmadı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA turizmi, iki yıllık pandemi sürecinin ardından temmuz ve ağustos aylarında tarihin en iyi dönemi 2019 yılı sayılarına ulaştı. Turizm sektörü temsilcileri, Antalya'daki otellerin ağustos ve eylül ayı ortasına kadar tamamen dolu olduğunu, bazı otellerde boş yastık bile kalmadığını açıkladı. Bu yıl ilk defa ana pazar çeşitliliği de artış gösterdi.
Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da, iki yıllık pandemi sürecinin ardından hem yabancı hem de yerli turist akını yaşanıyor. Turizm sektörü temsilcileri, özellikle beş yıldızlı ve 'deluxe' otellerde ağustos ayı rezervasyonlarının tamamen dolduğunu, eylül ayı ortalarına kadar da doluluğun sürdüğünü, yer bulmanın çok zor olduğunu açıkladı.
YABANCI TURİST SAYISI 7 MİLYONU AŞTI
Antalya´ya, temmuz sonu itibarıyla sadece hava yoluyla 7 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97 artışla 6 milyon 711 bin yabancı turist geldi. 4 Ağustos itibarıyla toplam yabancı ziyaretçi sayısı ise 7 milyon 12 bine ulaştı.
GÜNLÜK 80-90 BİN GİRİŞ
Kentteki turizm hareketliliğiyle ilgili 50'nin üzerinde otelle görüşerek araştırma yapan tur operatörü sahibi turizmci Recep Yavuz, Antalya'da günlük girişlerin 80-90 binleri bulduğunu kaydetti. Avrupa, Rusya, Orta Doğu, İskandinav pazarlarından ciddi yoğunluk yaşandığını belirten Yavuz, "Yurt dışından gelişlere, yerli tatilcilerin de katılımıyla Antalya otellerinin özellikle ağustos ayında tamamen dolu olduğunu söyleyebiliriz. Hatta 5 yıldızlı, 'deluxe' otellerin eylül ayında dahi kontenjan veremediğini görüyoruz" dedi.
KARŞILANAMAYAN TALEPLER EGE'YE KAYDIRILIYOR
Birçok otelde yoğunluk nedeniyle karşılanamayan taleplerin başka bölgelere yönlendirilerek çözülmeye çalışıldığını anlatan Yavuz, "Antalya otelleri, şu anda 2019 sayılarında ilerleyen yoğunlukla karşı karşıya. Antalya'da Kundu, Lara, Belek, Side ilk dolan bölgeler. Sonrasında Alanya, Kemer ve Ege'ye doğru dağılım oluyor. Ege'nin durumunu da Antalya'daki otellerin doluluğu belirliyor" diye konuştu.
4050 ÜLKEDEN YOĞUN GELİŞ
Bu yıl ilk defa pazar çeşitliliğinin çok farklı, çok fazla olduğu bir portföyle karşılaştıklarını belirten Yavuz, "Özellikle Avrupa'daki tatillerin başlamasıyla Almanya başı çekiyor, ama İngiltere, Polonya, Romanya gibi ülkeler, son iki aya ciddi anlamda katkı sağladı. Rusya'dan girişler de 1 milyonu geçti, 2 milyona doğru gidiyor. 40-50 ülkeden yoğun gelişler var, pazarımız çok çeşitlendi. Yani pazar ülkelerden birinin olmaması, Antalya'nın kaderini çok etkileyecek gibi gözükmüyor. Hep konuşulan pazar çeşitliliğini artırma olayı bu sene çok net bir şekilde yaşanıyor" dedi.
BOŞ YASTIK BİLE KALMAYAN OTELLER VAR
RusyaUkrayna savaşının etkisinin azalması, koronanın da hayatı eskisi gibi etkilememesi gibi nedenlerle Akdeniz'deki yoğunluğun ciddi artış gösterdiğini söyleyen Yavuz, "Akdeniz'de de en önemli destinasyon Antalya. Pandemiden beri de en önemli destinasyon Antalya, şu anda Avrupa'daki tatil destinasyonları içinde günde 80-90 bin turist alan başka yer olduğunu zannetmiyorum. Ağustos, eylülde de böyle devam edecek. Ekim ve kasım ortasına kadar yayılarak gidecek. İnşallah devamını da getirebiliriz ve önümüzdeki yıl ilkbahardan itibaren bu dağılımı sağlıklı şekilde yürütebiliriz. Antalya en iyi sezonlarından birini bu yıl yaşayacak gibi gözüküyor. Bazı turizmcilerimiz boş yastık bile kalmadığını söylüyor" diye konuştu.
EYLÜL ORTASINA KADAR TAMAMEN DOLU
Yılbaşından itibaren bu yıl için yoğun akış olacağının o günlerden belli olduğunu belirten beş yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, "Fakat pazarlarda farklılıklar yaşandı, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bu bölgelerden çok fazla misafir beklemiyorduk, uçuşlarla alakalı sıkıntılar vardı. Bunlar çözüldü ve Rus misafirler gelmeye başladı. Fakat bu sebepten dolayı farklı pazarlara da yönelmek zorunda kaldık. İsrail, Orta Doğu gibi alternatif pazarlara yöneldik. Oralardan da ciddi akışlar oldu. Şu an eylül ortasına kadar otellerimiz tamamen dolu, çok ufak boşluklarımız var. Pazarlama çalışmalarımız da tamamen eylülün son yarısından sonrasını kapsıyor" dedi.
DOLULUKLAR ÇOK İYİ GİDİYOR
Rusların ödeme ve uçak sorunlarının çözümüyle hareketlilik artmasına karşın, alternatif pazarlardaki yoğunluk nedeniyle oda-kapasite sorunu yaşandığını anlatan Çağlar, "Odalarımızı Ruslara veremedik, onun yerine alternatif pazarlara verdik. Bu önümüzdeki 1 ay daha devam edecek. Eylül sonu gibi tekrar gözden geçireceğiz. Ama doluluklar maşallah diyelim, çok iyi gidiyor. Avrupa pazarı pandemi sürecinde iki yıl çok gelemedi, bu sene beklediğimiz kadar geldi. İngiltere pazarı canlandı. Ama çok enteresan bir yıl yaşıyoruz. Normalde otellerin önceki yıllarda pazarları İngiltere, Almanya, Rusya iken bu sene hemen her pazardan eşit derecede, eşit oda sayılarında misafir konaklatıyoruz" diye konuştu.
YEPYENİ MİSAFİR PORTFÖYÜ
Pazar çeşitliliğine kendi otellerinden örnek veren Çağlar, "Bizim yaklaşık 7 ana marketimiz oldu. İskandinav ülkeleri, İngiltere, Almanya, Türkiye, İsrail, Orta Doğu, Rusya. Bunların hepsi eşit düzeyde, sektördeki tüm otellerde de bu şekilde yansıdı. Bu misafir çeşitliliği eylül ortasına kadar devam edecek. Eylül sonrası çoğu ülkede okullar başlıyor, mevsimler değişiyor. Avrupa pazarının biraz daha ağırlık kazanacağı gözüküyor. İyi bir sezon geçiyor, güzel bir yoğunluk oldu. Yepyeni bir misafir portföyüyle karşı karşıyayız. Bu güzel günler inşallah devam eder. Sezon da uzadı, Kasım 15'ine kadar devam edecek hareketlilik görünüyor" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-08-06 09:40:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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