Beşiktaş kafilesi Antalya'da

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yücel BULUT / GAZİPAŞA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 2'nci hafta maçında pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla mücadelenin oynanacağı Antalya'ya geldi. Gazipaşa-Alanya Havalimanı´na saat 19.20´de inen siyah beyazlı takımı az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar takımlarına destekte bulunurken, Beşiktaş kafilesi kendilerini havalimanında bekleyen otobüse binerek konaklayacağı otele doğru hareket etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Beşiktaş kafilesi detay

-Futbolcuların otobüse binmeleri detay

-Taraftarlar detay

-Otobüsün hareket etmesi detay

-Genel detaylar

DHA-Spor Türkiye-Antalya YÜCEL BULUT

2022-08-13 20:51:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.