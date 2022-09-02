Alanyaspor, Başakşehir'e hazır



Engin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA) Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla noktaladı. Teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman serbest koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ikinci yarısında takımlara ayrılan turuncu-yeşilli futbolcular pas çalışması yaptı. Çalışma iki takıma ayrılan futbolcuların taktik idmanıyla sona erdi. Akdeniz ekibinin yarın saat 19.15'te Başakşehir ile Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı maçı Ali Şansalan yönetecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-09-02 13:19:48



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